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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.05.22 19:30

Волонтёры с большими картонными гаджетами вышли на одну из магистралей Мурманска

Акцию провела ГИБДД.

Телефон в современном обществе – незаменимая вещь. В этих устройствах хранятся контакты, чаты с дорогими людьми, любимая музыка и фотографии. Иногда водители в машинах отвечают на сообщения, выбирают любимый трек или, просматривая время на экране мобильного. А пешеходы грешат порой этим, когда переходят дорогу. А такая невнимательность чревата печальными последствиями. 

Евгения Новикова, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску: «К сожалению, мы нередко видим, что наши пешеходы, погруженные в разговоры по телефону, в общение в мессенджерах, переходят проезжую часть, не отвлекаясь от электронных гаджетов, будучи уверенными, что они продолжают контролировать ситуацию на дороге. К сожалению, это иллюзия. Электронные системы, электронные гаджеты слишком много ресурсов нашего внимания забирают на себя. Только мы, чаще всего, эту ситуацию не отслеживаем должным образом».

ГИБДД организовали акцию, чтобы креативным путём напомнить жителям города о технике безопасности на пешеходном переходе во время использования гаджетов. 

Евгения Новикова, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску: «У нас гипертрофированы размеры наших гаджетов для того, чтобы люди реально попробовали почувствовать, сколько внимания они им уделяют при переходе проезжей части».

Особое внимание автоинспекторы уделяли детям и подросткам. А помогали сотрудникам ГИБДД студенты одного из колледжей.

Дарья Васильева, волонтёр акции: «У нас жизнь, грубо говоря, большая часть жизни состоит из интернета, смартфона. Это может поспособствовать ДТП».

Необычная акция нашла отклик в сердцах мурманчан:

- Странные! Я не видела особо машин, я только шла и смотрела в телефон, было ощущение, что меня кто-то собьёт, либо я в кого-то врежусь. Не советую!

- Так себе. Не видно было дорогу, чуть-чуть страшно было.

- Мой совет: не смотреть в телефоны, когда идёшь через дорогу!

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