Волонтёры Североморска доброе слово подкрепляют конкретной помощью

Группа волонтёров из организации «Словом и делом» продолжают творить добро в Североморске. Они не только раздают маски, но и развозят свежий хлеб пенсионерам, инвалидам и другим нуждающимся.

Денис Карапетян вступил в волонтёрское движение «Словом и делом» с самого момента его создания. Уже два года, как представители этой североморской общественной организации привозят нуждающимся продукты питания. Сначала пожилые люди такого внимания опасались, не открывали двери, рассказывает парень. Теперь волонтёров сразу узнают, а помощь принимают с благодарностью.

Денис Карапетян, волонтёр движения «Словом и делом»: «Люди к нам привыкли. Люди о нас знают. Наши жилетки знают, знаки видят. «Здравствуйте, - говорю, - это Денис». Они с радостью открывают. Можем даже на входе поговорить. Не вхожу, потому что это запрещено по нормам. Связь держим со всеми, никого не забываем».

Организатор такой помощи - житель Североморска и представитель городского Совета депутатов Карапет Карапетян. Мужчина уверен, что помогать тем, кому приходится нелегко, обязанность каждого гражданина страны. Особенно в тяжёлые времена. С начала пандемии, когда в городе образовался дефицит медицинских масок, волонтёры начали раздавать североморцам ещё и эти предметы индивидуальной защиты. В этот раз планируют распространить среди горожан ещё около 5 тысяч многоразовых масок - по две в руки. Дефицита медицинских изделий больше нет, поэтому такая акция будет последней. А вот хлеб продолжат раздавать и дальше.

Карапет Карапетян, организатор волонтёрского движения «Словом и делом»: «К нам поступают заявки. Уже не первый раз по этим адресам мы работаем. Не скажу, что все 100 процентов, но у 90 процентов есть кто-то дома, мы разносим до домам. Совместно работаем с группой волонтёров».

Раздать планируют около 400 буханок хлеба. Адресов много, они по всему городу. В среднем волонтёрская работа у ребят занимает от 5 до 6 часов в день. Чтобы успевать больше - добровольцы договорились с таксомоторной компанией. Организация выделяет водителей и машины. Дело пошло быстрее.

Дмитрий Новиков, волонтёр движения «Словом и делом»: «Пока остальные придумывают меры поддержки на бумаге, мы доказываем всё словом и делом. Благодаря нашему идейному вдохновителю и руководителю волонтёрского движения «Словом и делом» Карапетяну Карапету Вануши. Хочу особо отметить, что вся оказанная помощь в рамках проекта «Словом и делом» идёт из личных сбережений Карапетяна Карапета Вануши».

За всё время работы добровольцы организации «Словом и делом» раздали около 20 тысяч одноразовых медицинских масок и 7,5 тысячи многоразовых изделий. Особую благодарность за оказанную помощь организатор волонтёрского движения выражает Эдуарду Миронову - руководителю муниципального волонтёрского центра Североморска.