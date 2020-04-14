Волонтёры ЗАТО Александровск откликаются на просьбы земляков

Неприятности сближают людей, под бременем общей беды все становятся ближе друг другу. Чтобы оказать помощь землякам, которые сегодня вынуждены сидеть дома, были организованы и сегодня активно работают волонтёрские штабы во всех городах и посёлках области. А волонтером, к слову, может стать любой желающий.

С самого утра в штабе добровольцев разбирают поступившие заявки, кому-то из пожилых людей нужно помочь с продуктами, другим - с медикаментами, а третьи не могут сами заплатить за коммунальные услуги. Звонки здесь начинают принимать в 8 утра, работают активисты до 18 часов. Волонтёры стараются не отказывать в простых просьбах: вынести мусор или, например, купить что-то из необходимых продуктов. Жаль, не получается открыто побеседовать и составить кампанию своим подопечным, так как ребята трудятся строго в рамках жёсткого регламента

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Сегодня, как никогда востребовано чувство коллективизма, долга, ответственности. И те, кто сегодня участвует в волонтёрском движении, на мой взгляд, это наиболее активные и при этом, добрые люди. По сути, делать и творить добро без материального вознаграждения».

Волонтёр – дело сердца, поэтому зачастую работу в штабе осуществляют те, кто просто желает, а главное, может помочь. В ЗАТО Александровск 61 волонтёр, однако, движение «Мы вместе» с каждым днём набирает свои обороты

Ольга Коломиец, руководитель местного отделения волонтёрского штаба: «Для того, чтобы стать волонтёром, никаких особых знаний не надо, важно, чтобы возраст был старше 18 лет. Вы звоните, мы с вами проводим инструктаж, выдаем средства защиты и дальше работаем с вами».

Напоминаем, что в ЗАТО Александровск продолжает работу «горячая линия». Все вопросы, касающиеся оказываемой помощи, вы можете задать по телефонам: (881551) 71-462; 8911-302-29-13 и 8931-805-25-26.