Волонтёры ЗАТО Александровск получили награды

Это поощрение за помощь ближним в период сложных дней пандемии.

Для Дарьи, как и для многих работников сферы молодёжной политики, волонтёрство – неотъемлемая часть повседневной жизни. Поэтому пандемия девушке работы не добавила, а скорее, расширила границы для реализации добровольческой силы, дала возможность понять, насколько важна человеческая поддержка.

Дарья Жирнова, педагог-организатор Центра гражданского и патриотического воспитания, г. Снежногорск: «Было очень много заявок, на которые я ездила. Очень много бабушек, которые не могут самостоятельно себя обеспечить, у которых нет рядом родных и близких, которые не могут предоставить всё необходимое».

Добровольцами были отработаны сотни заявок в Гаджиево, Снежногорске, Полярном и посёлке Оленья Губа, роздано почти 200 продуктовых наборов. Волонтёрами регулярно поставлялись необходимые лекарства пожилым и маломобильным гражданам. Работа велась ежедневно.

Ольга Компаниец, заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск: «Мы ни одну заявку не оставляли без внимания, всем помогали. Даже сейчас, если люди обращаются, мы тоже не отказываем, хотя сейчас ситуация немного другая, такого пика, к счастью, нет».

В каждом муниципалитете региона на период пандемии были созданы волонтёрские штабы. Проект «Мы вместе» успешно отработал и в большом ЗАТО. А лучшим волонтёрам по итогам деятельности вручили памятные знаки отличия

Александр хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «В нашем ЗАТО есть немало одиноких людей, возрастных, которым нужна наша помощь. И, на мой взгляд, важнее и почётнее придумать занятие очень сложно. Могу только сказать спасибо огромное волонтёрам, которое в нелёгкое время, сталкиваясь с определёнными трудностями, с риском, делали работу не для галочки, а от души. Спасибо вам, ребята».

60 человек числится в александровском штабе, пока удалось наградить только лучших. Однако награда найдёт каждого, заверили в Управлении молодёжной политики, ко Дню добровольца грамоты и знаки отличия получат все.