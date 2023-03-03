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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.03.23 19:30

«Волшебная кулиска»: больше 60 артистов приняли участие в первом театральном состязании большого ЗАТО

В ЗАТО Александровск премьера! Даже сразу несколько: в рамках первого фестиваля малых театральных форм «Волшебная кулиска» творческие коллективы муниципалитета сыграли небольшие постановки и пьесы по лучшим классическим произведениям.

Ещё пару спектаклей назад Мелания, актриса театра юного зрителя из Снежногорска, исполняла роли вторых планов. Но с ростом актёрского мастерства и опыта ей удалось, наконец, проявить талант.

Пеппи Длинный Чулок всегда для девушки была персонажем особенным, оттого играть весёлую чудачку в конкурсе «Волшебная кулиска» девушке приносит лишь удовольствие.

Мелания Рычагова, актёр народного самодеятельного коллектива «Театр юного зрителя «Сюрприз», г. Снежногорск: «Роль прекрасная: она вжилась в меня, я в неё. Фестиваль тоже отличный».

Границ возрастных в фестивале, который проходит в ЗАТО Александровск, нет: наравне с юными актёрами на сцену выходят, пусть и не профессионалы театральных подмостков, но люди взрослые.

Александр Амелькин, Дмитрий Тауберт, Алексей Киреев, актёры народного самодеятельного коллектива драматического театра «Апельсин»: «Выступили достойно, получили колоссальное удовлетворение от своих работ. На самом деле, эта премьера - небольшой кусочек нашей новой постановки. Самое главное, мы играем Чехова! А сыграть плохо Чехова нельзя».

Впрочем, волноваться уже поздно: жюри подсчитывает баллы. Ограничений при выборе сценария организаторы тоже жёстких не ставили. Это могла быть и драма, и комедия, и, например, даже сценка из сказки. Так, театр «Мотес» из Полярного предпочёл историю первой любви и первой разлуки.

Ирина Сергеева, режиссёр народного самодеятельного коллектива драматического театра «Мотес», г. Полярный: «Это для старшеклассников. О школе, о любви, о весне. Кто-то в этом году будет прощаться со школой и для них эта тема «больная».

Это первый муниципальный фестиваль, который затронул малые формы театрального жанра. Специалисты дают положительную оценку: у конкурса есть шанс стать масштабнее.

Элина Прохоренкова, ведущий специалист по театральному жанру отдела народного творчества Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова: «Это здорово! Задействованы ребята, которые показывают свои небольшие работы, потому что не всегда удаётся вывезти на региональные и всероссийские конкурсы большие спектакли. А здесь коллективы ЗАТО Александровск могут показать свои работы. Надеемся, что со всего региона коллективы смогут сюда приезжать».

Мария Гусельникова, режиссёр народного самодеятельного коллектива «Театр юного зрителя «Сюрприз», г. Снежногорск: «Мы очень старались. Мы очень любим другие коллективы. Надеемся, что фестиваль будет жить и нас радовать».

Больше 60 артистов приняли участие в первом театральном состязании большого ЗАТО, а главный приз конкурса малых театральных форм «Волшебная кулиска» отправился в Полярный – дипломом первой степени отмечен коллектив театра «Софитум».

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