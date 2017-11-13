«Волшебники в камуфляже» выручили жителей Шонгуя

Стрельба, дым и военные вертолёты - в п.Шонгуй состоялось тактико-специальное учение по наведению мостовой переправы в условиях Заполярья. В рамках учения военные не только построили мост через реку Кола, но и провели учения по организации обороны важного объекта от атаки диверсантов. Полюбоваться на зрелищные учения сбежались все свободные от дел жители небольшого посёлка и журналисты «Арктик-ТВ».

Полотно военного моста патрулируют бойцы в маскхалатах, с обеих сторон стоят шлагбаумы и будки с часовыми. Переправа через реку Кола в посёлке Шонгуй охраняется как во время боевых действий. Над сопками даже барражирует боевой вертолёт. Сегодня войска Северного флота отрабатывают тактику ведения обороны моста от диверсантов во время прохождения колонны военной техники.

- Этот мост был построен из комплекта малого автодорожного разборного моста, который является штатным средством мостовой роты, - поясняет Дмитрий Кузнецов, начальник автомобильно-дорожной службы Северного флота. – Возведение его было осуществлено за трое суток, на что повлияли и климатические условия и сложности ледового покрытия реки.

По легенде учений, отряд противника из 10 человек решил атаковать грузовики, въезжающие на мост. К месту боя диверсанты прибыли на квадроциклах, их сразу же встретили шквальным огнём.

Членов вражеского отряда частично уничтожили, частично взяли в плен. Однако, они успели применить химическое оружие. В дело вступили бойцы в костюмах химзащиты. Они проверили обе стороны моста при помощи миноискателей. Опасности нет, колонна военной техники быстро переправляется на противоположный берег.

Наводить переправы военные инженеры умеют, но делать это в Заполярье приходится нечасто. В Шонгуе, например, впервые, так как раньше не было в этом необходимости. Мост здесь был, однако в августе он рухнул.

- На том берегу находится наша часть. В этом же посёлке живут гражданские и наши военнослужащие, которые и несут службу, - рассказывает Николай Евменов, командующий Северным флотом, - на противоположном берегу. Эти практические учения стали реальным решением сложной проблемы с организацией здесь перехода через речку.

Альтернатива жизненно необходимой переправе - около 30 километров плохой дороги в объезд, вдоль железнодорожных путей. Дорога эта разбитая и узкая. Проехать там практически невозможно.

- Отсюда до станции Магнетиты, наверное, километров 14 и обратно по той стороне - ещё 14. Но самое главное, что туда не нельзя проехать, - рассказывает Владимир Стрелков, житель Шонгуя. - Воинская часть, допустим, она же отапливается каменным путём, а уголь туда завезти нельзя, потому что вдоль железной дороги нельзя проехать. Дорога узкая. А машины большие, негабаритные.

Но возведённый военный мост - решение временное. С его помощью командование Северного флота решило облегчить жизнь подчинённым. Конструкцию разберут уже весной, как только сойдёт снег.

- Мост будет стоять здесь непродолжительное время, чтобы обеспечить нашим военнослужащим нормальный доступ на работу, - говорит Николай Евменов, командующий Северным флотом. - Во-первых, слишком большое плечо подвоза. Если летом мы могли себе это позволить, то зимой нам легче поставить мост, чем обеспечить дорожной техникой для зачистки от снега.

А муниципальные власти проблемы подведомственного населения, судя по всему, не волнуют. О решении вопроса с мостом чиновники уже успели отчитаться в региональных СМИ.

И действительно, зиму военная переправа простоит, а значит, жалобы от жителей Шонгуя на время прекратятся. А в 2018 году можно будет снова тянуть время и ждать ещё каких-нибудь «волшебников в камуфляже», которым, хочешь-не хочешь, а тоже надо на ту сторону.