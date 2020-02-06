«Волшебное рядом» - сказкотерапия от Надежды Большаковой

6 февраля отмечается Международный день саамов. В этот важный для северного народа праздник две мурманские писательницы презентовали свои новые книги, которые напрямую связаны с жизнью и культурой саами.

Саамская писательница Надежда Большакова презентовала два издания. «Озера Ловозерского края» - первый из семи томов, повествующий о мифах и истории озёр Кольской земли. В произведении Надежда рассказывает про Ловозеро, Умбозеро и мистическое Сейдозеро, которое считается священным для саамов.

Надежда Большакова, писатель, член Союза писателей России: «Понимаете, у саамов на каждом озере жили саамы, таня была своя, пролив был, где они только ловили, их род. Так вот, мой род Галкина Федота. Он именно на Сейдозере, мы хранители этого озера. Кузьмины там были и Захаровы. Это три семьи, для которых это озеро было родное».

Вторая книга писательницы называется «Волшебное рядом». Это сборник сказок, которые лечат. Писательница специально обучалась этому мастерству в международном институте сказкотерапии. По одному из произведений в областном драмтеатре даже поставлен спектакль.

Надежда Большакова, писатель, член Союза писателей России: «Это произведение для взрослых. У меня заболела дочь, инсульт у неё был. И она попросила меня, чтобы я написала ей сказку, которая поможет ей выздороветь. И я написала шесть сказок».

А кандидат филологических наук Виктория Бакула презентовала в библиотеке научную монографию о саамском языке, которая состоит из двух частей.

Виктория Бакула, писатель, доцент кафедры филологии и медиа-коммуникаций МАГУ: «Первая часть посвящена проблеме: язык и культура. А вторая часть, как раз то, что я собрала в течение своих полевых экспедиций, тот лексический материал, который мне подарили информанты. Он обработан с точки зрения этнографической составляющей и с точки зрения словообразовательного аспекта».

На презентации произведения наших авторов были представлены в электронном виде. Скоро они отправятся в печать и станут доступны в печатном формате. А ознакомиться с ними читатели смогут в областной научной библиотеке.