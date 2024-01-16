Волшебный посох фестиваля «Морозко» достался самодеятельному коллективу «Апельсин» из Гаджиево

Самый новогодний фестиваль традиционно состоялся в Оленегорске. «Морозко» объединил волшебников и юных театралов со всей Мурманской области. Сказки и игровые шоу по достоинству оценили не только взрослые в составе жюри, но и главные зрители – малыши города.

Время чудес настало в Оленегорске. Этот праздник горожане здесь ждут ежегодно: когда ещё можно увидеть столько волшебных персонажей в родном городе?

В седьмой раз гостеприимно распахнул двери «Морозко» - фестиваль новогодней сказки, который только в этом году собрал около 250 театралов со всех уголков Мурманской области.

Морозко, сказочный волшебник, г. Оленегорск: «Гостям фестиваля я каждый год желаю: детям – верить в сказку и волшебство, быть добрее; взрослым – хотя бы на минуточку, но лучше на подольше, почувствовать себя детьми и снова поверить в сказку «.

Наведываются к «Морозко» ежегодно и коллеги из других регионов. Так, фестиваль открывали костромская Снегурочка и российский Дед Мороз, заезжал и сосед из Карелии Паккайне. В этом году почётным гостем стал волшебник из более холодного и сурового региона.

Чысхаан, якутский Дед Мороз: «Я желаю каждому жителю крепкого здоровья, как якутский алмаз, и мира между народами, в семье, в коллективе».

Валентина Островская, режиссёр Центра культуры и досуга «Полярная звезда», организатор фестиваля «Морозко», г. Оленегорск: «В этом году особый гость из Якутии – это хранитель мирового холода, бык-мороз Часхаан. Интересный, харизматичный персонаж, по национальности настоящий якут. Прибыли из Якутии в Мурманск, к нам сюда».

Основные действия конкурсных дней развернутся в Доме культуры: юным зрителям покажут семь совершенно разных спектаклей, объеденных неизменно общей новогодней тематикой.

Женя Горбунова, юный зритель, г. Оленегорск: «Фестиваль «Морозко» - самый лучший фестиваль! Приходите всегда!».

Сложностей в создании новых сценариев не возникает, признаются режиссёры, а персонажи знакомы любому малышу: как положительные, так и отрицательные. Главное, чтобы последние перешли на сторону добра. Дружеская атмосфера царит и среди коллективов.

Елена Уварова, преподаватель Детской театральной школы, г. Мурманск: «Мы друг у друга учимся, а это самое главное. Обмениваемся своим опытом, дети начинают дружить. В этом плане фестиваль только увеличивается и растёт».

К слову, мурманская театральная школа одна из первых, коллектив которой поддержал фестиваль. И вот уже семь лет он участвует в празднике.

Лариса Ершова, художник-постановщик Детской театральной школы, г. Мурманск: «Мы с самого основания фестиваля постоянные участники. Каждый год приезжаем».

Кроме спектаклей и сказок в программе фестиваля игровые шоу, их тоже оценивает жюри. А вот народный выбор можно отследить на ярмарке: игрушки – вязанные, шитые, из плюша, из шерсти, мягкие, деревянные – уходят одна за другой к новым маленьким хозяевам. Мастера только рады: это повод продолжать работу. Ирина, например, так спасается от скуки.

Ирина Бессмертева, рукодельница, п. Высокий: «Уехала в военный гарнизон, что там делать? С детками начала заниматься вязанием».

Четыре фестивальных дня завершились подведением итогов. Также по доброй традиции обладателю гран-при (в этом году им стал самодеятельный «Апельсин» из Гаджиево) достался волшебный посох Морозко.