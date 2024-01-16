Какие работники будут востребованы в 2024 году и кого уже ищут мурманские работодатели?ПДС-копилка: в России с 1 января заработала Программа долгосрочных сбережений для граждан
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.01.24 19:30

Волшебный посох фестиваля «Морозко» достался самодеятельному коллективу «Апельсин» из Гаджиево

Самый новогодний фестиваль традиционно состоялся в Оленегорске. «Морозко» объединил волшебников и юных театралов со всей Мурманской области. Сказки и игровые шоу по достоинству оценили не только взрослые в составе жюри, но и главные зрители – малыши города.

Время чудес настало в Оленегорске. Этот праздник горожане здесь ждут ежегодно: когда ещё можно увидеть столько волшебных персонажей в родном городе?

В седьмой раз гостеприимно распахнул двери «Морозко» - фестиваль новогодней сказки, который только в этом году собрал около 250 театралов со всех уголков Мурманской области.

Морозко, сказочный волшебник, г. Оленегорск: «Гостям фестиваля я каждый год желаю: детям – верить в сказку и волшебство, быть добрее; взрослым – хотя бы на минуточку, но лучше на подольше, почувствовать себя детьми и снова поверить в сказку «.

Наведываются к «Морозко» ежегодно и коллеги из других регионов. Так, фестиваль открывали костромская Снегурочка и российский Дед Мороз, заезжал и сосед из Карелии Паккайне. В этом году почётным гостем стал волшебник из более холодного и сурового региона.

Чысхаан, якутский Дед Мороз: «Я желаю каждому жителю крепкого здоровья, как якутский алмаз, и мира между народами, в семье, в коллективе».

Валентина Островская, режиссёр Центра культуры и досуга «Полярная звезда», организатор фестиваля «Морозко», г. Оленегорск: «В этом году особый гость из Якутии – это хранитель мирового холода, бык-мороз Часхаан. Интересный, харизматичный персонаж, по национальности настоящий якут. Прибыли из Якутии в Мурманск, к нам сюда».

Основные действия конкурсных дней развернутся в Доме культуры: юным зрителям покажут семь совершенно разных спектаклей, объеденных неизменно общей новогодней тематикой.

Женя Горбунова, юный зритель, г. Оленегорск: «Фестиваль «Морозко» - самый лучший фестиваль! Приходите всегда!».

Сложностей в создании новых сценариев не возникает, признаются режиссёры, а персонажи знакомы любому малышу: как положительные, так и отрицательные. Главное, чтобы последние перешли на сторону добра. Дружеская атмосфера царит и среди коллективов.

Елена Уварова, преподаватель Детской театральной школы, г. Мурманск: «Мы друг у друга учимся, а это самое главное. Обмениваемся своим опытом, дети начинают дружить. В этом плане фестиваль только увеличивается и растёт».

К слову, мурманская театральная школа одна из первых, коллектив которой поддержал фестиваль. И вот уже семь лет он участвует в празднике.

Лариса Ершова, художник-постановщик Детской театральной школы, г. Мурманск: «Мы с самого основания фестиваля постоянные участники. Каждый год приезжаем».

Кроме спектаклей и сказок в программе фестиваля игровые шоу, их тоже оценивает жюри. А вот народный выбор можно отследить на ярмарке: игрушки – вязанные, шитые, из плюша, из шерсти, мягкие, деревянные – уходят одна за другой к новым маленьким хозяевам. Мастера только рады: это повод продолжать работу. Ирина, например, так спасается от скуки.

Ирина Бессмертева, рукодельница, п. Высокий: «Уехала в военный гарнизон, что там делать? С детками начала заниматься вязанием».

Четыре фестивальных дня завершились подведением итогов. Также по доброй традиции обладателю гран-при (в этом году им стал самодеятельный «Апельсин» из Гаджиево) достался волшебный посох Морозко.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Дефицит кадров, рост зарплат и затраты на персонал — российский бизнес о кадровых планах на 2024 год
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманчане активизировались в поиске работы и подработки-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 47 копеек, доллар потерял 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Мурманской областной электросетевой компании исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 января-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика