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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.11.21 19:30

Волшебный северный театр готов встречать и радовать сказками юных северян

В Снежногорске на премьерный показ кукольного театра библиотекари пригласили своих читателей. В репертуаре как русские народные повествования, так северные мифы.

Саам, белый медведь и северный олень появились в городской детской библиотеке Снежногорска отнюдь не случайно. В минувшие выходные читателей пригласили в мир кукольного театра с премьерным показом сказки о дне рождения лапландской Снегурочки. Эти роли и образы для специалистов учреждения не новы: для детских библиотечных мероприятий они часто перевоплощаются. А вот для юных северян такое представление – небольшое предновогоднее чудо.

Дарья Махно, библиотекарь городской детской библиотеки «Мир детства», г. Снежногорск: «С детьми надо начинать с маленькой: потому что с ними сложно. Дети в первый раз берут в руки куклу, они ещё не понимают, как одновременно можно рассказывать текст и руководить куклой. Поэтому будем начинать с самых простых».

В 2021 году библиотекари отдела «Мир детства» стали обладателями одного из 100 Президентских грантов в размере миллиона рублей. Это позволило начать работу над созданием театральной студии, и вот, наконец, в ноябре кукольный театр распахнул свои двери для зрителей.

Ирина Кольчевская, заведующая городской детской библиотекой «Мир детства», г. Снежногорск: «Не будем забывать, что наш театр создаётся в детской библиотеке. Книга – этот тот первостепенный источник, от которого мы будем отталкиваться, когда будем создавать наши спектакли».

На средства гранта удалось закупить ширму и кулисы, ростовых и перчаточных кукол, красочный настенный баннер, цветные жалюзи, стулья и мультимедийное оборудование. В театральном кружке, открытом на базе библиотеки, на данный момент уже более 20 юных актёров. К ним присоединяются родители и старшие братья-сёстры. Такой вот большой семейной компанией кукольники работают с сентября, в их репертуаре были добрые и всем известные русские народные сказки: «Репка», «Теремок», а теперь вот и настоящая северная легенда. Главный акцент – на приобретение новых знаний.

Наталья Мясникова, методист библиотеки, руководитель театрального кружка, г. Снежногорск: «Главная наша идея – привлечение читателей через театр, поэтому мы старались сегодня рассказать о Севере, о ягодах, о животных, которые живут на Севере, о традициях».

Мурманский областной театр кукол, областная детско-юношеская библиотека и Центр народов Севера – не просто партнёры проекта и большие друзья снежногорских библиотекарей, но так же кураторы,  помощники в вопросах театрального искусства, истории Севера и его коренных народов. Они организовывали мастер-классы и давали советы для удачного и практичного совмещения книжного и театрального дел.

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