Волшебство на кончиках пальцев

В новой новогодней постановке кукольного театра «Чародеи» города Полярного участвуют не только привычные юным зрителям куклы. На этот раз режиссёр решила ввести на сцену и самих актеров, для которых это дело непривычное.

Александр Ревуцкий, актёр кукольного театра «Чародеи», г. Полярный: «Когда ты играешь перед зрителем, это страшнее. Ты видишь его глаза в глаза, а это страшнее».

Но перебороть свой страх всё же пришлось, поэтому Александр поменял куклу на костюм. На такой опыт молодого человека подтолкнуло любопытство и любовь к театру в любом его проявлении.

Людмила Ревуцкая, руководитель кукольного театра «Чародеи», г. Полярный: «Главное, чтобы было желание. Если желания нет, то ничего не будет. А если у тебя в душе прекрасного много, то ты обязательно поделишься с другим человеком».

Кукольный театр всегда начинается с репетиций и тренировок – правильной постановки речи и, конечно, развития рук и каждого пальчика.

Каждый спектакль для маленького артиста – настоящее испытание. Но марионетка оживает в руках кукловода, за время репетиций актёр буквально сживается с персонажем.

Алина Ибрагимова, актриса кукольного театра «Чародеи», г. Полярный: «Мы вкладываем в куклу душу, чтобы зритель смог почувствовать все переживания этого персонажа».

Чудеса случаются, а в театре кукол не только в Новый год. Актёры и руководитель «Чародеев» приглашают александровцев на свои необычные спектакли в следующем году.