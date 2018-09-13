Вонь из подвала надоела мурманчанам

Жители дома № 19 на улице Зои Космодемьянской уже несколько лет задыхаются от невыносимой вони в своём подъезде и сетуют на коммунальщиков, которые не спешат помогать. Кто виноват в неудобствах, как быть недовольным пенсионерам, решили разобраться корреспонденты «Арктик-ТВ».

Этому девятиэтажному дому не так много лет. В 1980 году сюда заселились первые жильцы, многие из которых живут тут и по сей день. Теперь уже пенсионеры с улыбкой вспоминают то время, когда им молодым дали новенькие квартиры.

Теперь жителям дома № 19 на Зои Космодемьянской уже несколько лет приходится бороться с неприятным запахом, который сочится из подвала. Вонь доходит даже до квартир на верхних этажах, просачивается по вентиляции и из подъезда.

- Я живу тут два года и два года в ванну вхожу с отвращением из-за запаха канализации, который идёт из вентиляции, - рассказывает Альбина Якименко, жительница с пятого этажа. – А когда я делала ремонт, то во время установки электрической вытяжки из венткороба вытащили фуфайку.. До этого не пахло. А как вытащили фуфайку оттуда, то стал распространяться запах из вентиляции.

Причина зловоний проста: в подвале протекает какая-то из труб. Судя по влажности и температуре, вероятно, прохудился стояк с горячей водой. Однако, без экспертного мнения точный диагноз ставить нельзя. Но отношения с управляющей компанией у владельцев квартир, как это часто бывает, не сложились. Мастер по участку приходила, но никаких действий толком не предприняли.

И всё же винить управляющую компанию практически не в чём, ведь жильцы не направляли никаких жалоб напрямую уже около года и тем более не направляли письменных обращений.

Нам не удалось связаться с руководством управляющей компании, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию. Жильцам дома необходимо обратиться к коммунальщикам с письменным заявлением об устранении протечки в подвале. Надеяться на то, что слесаря каким-то чудесным образом сами узнают о проблеме и придут, бесполезно. Параллельное обращение в Госжилинспекцию и к главе администрации может ускорить процесс.