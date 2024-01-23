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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.01.24 19:30

Вонючий ручеёк втекает в море: в Териберке может возникнуть экологическая проблема. А Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора спокойно

Уже несколько дней в соцсетях местные жители бьют тревогу. По словам очевидцев, один из отелей на территории села сливает канализацию в море. Специалисты БАМУ Росприроднадзора, которые должны заниматься этой проблемой, в очередной раз не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Жители Териберки делятся видеозаписью, на которой заметен ручей, бегущий от одного из отелей прямо к морю. Авторы видеозаписи утверждают, что течёт вода из отеля «Кедар Грасс» и жалуются на жуткий смрад. Как предположили очевидцы, таким образом владельцы отеля избавляются от канализации.

«Канализация идёт прямо в море. Идёт прямо из Кедар Грасса. Очистные. Вонь ужасная. Вода чёрная. Да, вода вот ужасная, понятно, канализация».

Что интересно, на своём сайте «Кедар Грасс» позиционирует себя «эко-отелем». То есть, якобы, бережёт окружающую среду.

При этом в комментариях местные жители утверждают, что проблема возникла не вчера. Сливают канализацию в море с 2018 года. Повлиять на это по закону может только федеральная структура, которой является БАМУ Росприроднадзор. Его эксперты должны подсчитать объёмы канализации, которые за все эти годы попали в море и оценить вред окружающей среде. Его там набралось уже на десятки миллионов рублей.

Но ведомство под руководством Сергея Михайлова на проблему не обращает внимания. А потому становится только хуже. Жители говорят, что летом рядом с местом, где протекает канализационный ручей, нечем дышать. Полагаем, что и жалобы были. Но ничего не меняется. Более того, с прессой в ведомстве общаться предпочитают только письменно и оперативных комментариев не дают.

- Михайлов Сергей Валентинович в отпуске до конца января.

- Я понял, а с заместителем его, может быть?

- Да, есть временно исполняющая обязанности Чернятьева Елена Сергеевна, но она сейчас на совещании. Если телевидения напишет нам письменный запрос на нашу почту, то мы на него письменно ответим.

- Ага, я понял. Но это так долго всегда всё происходит, а нам бы оперативно получить как-нибудь комментарий.

- Ну, давайте я запишу ваши контакты, передам информацию. Сейчас, к сожалению, она не сможет с вами переговорить.

Удивительное совпадение. В прошлом году мы также пытались получить комментарий от руководителя управления Сергея Михайлова по другой теме, и он также был в отпуске.

Врио руководителя в течении дня тоже нам не перезвонила. Редакция «Арктик-ТВ», конечно, отправит письменный запрос на электронную почту ведомства. Но, считаем, руководителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользования необходимо обратить внимание на своего подчинённого и принять определённые меры. Складывается впечатление, что Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора свои обязанности по борьбе с нарушителями экологического законодательства не выполняет.

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