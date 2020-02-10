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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.02.20 19:30

Воодушевлённые участницы ансамбля «Фантазия» вернулись из «Танцевальной деревни»

Прямиком из «Танцевальной деревни» - на сцену родного Центра образования. Коллектив танца из Полярного вернулся с танцевального проекта с багажом полезных знаний.

Из «Танцевальной деревни» деревни Вероника Федорец вернулась не с пустыми руками. Участница ансамбля «Фантазия» на протяжении нескольких дней как губка впитывала наставления и советы именитых хореографов. Даже сейчас, после возвращения в Полярный, её переполняют эмоции.

Вероника Федорец, участница образцового ансамбля танца «Фантазия», г. Полярный: «Я горжусь наградой, потому что это новый уровень – выступить в другом месте и попробовать свои силы. Там мы получили новые эмоции, впечатления. И эта неделя была чем-то невероятным, не было ни одной свободной минуты, мы еле успевали поспать».

Вероника танцует сольно и активно оттачивает детали своего танца, посвящённого годовщине Победы в войне. Другие девочки готовят групповые номера, где нужны дисциплина и синхронность.

Милана Войнаш и Мария Николаева, участницы образцового ансамбля танца «Фантазия», г. Полярный: «Там был один педагог – Александр Буслаев,  который нас запомнил,  он отметил, что раз мы с Полярного, то уже победили и мы большие молодцы, что приехали»!

В таком масштабном проекте коллектив из Полярного участвует впервые. «Танцевальная деревня» ежегодно открывает свои двери в четырех точках страны и ближнего зарубежья – в Керчи, Татарстане, Мордовии и городе Пушкино Московской области.

Надежда Проурзина, педагог дополнительного образования Центра дополнительного образования детей, г. Полярный: «В  процессе этого проекта дети посетили много мастер-классов разных педагогов, которые всё время сменялись. Мы смогли представить свои танцевальные шесть постановок и трёх солистов».

Отпускать девочек в такое путешествие родители не боятся. Наоборот, поездки весьма полезны для развития танцевальных навыков.

Екатерина Тимофеева, родитель, г. Полярный: «Члены жюри с ними общались на равных. Судя по девчонкам, я поняла, что именно это им понравилось. Они там были все на одной волне, независимо от того, младше, старше, опытный ты или только начинающий».

Девушки признаются, что даже полноценно поспать им не удавалось, так как график работ был очень насыщенным. Тем не менее, в следующем году поездку непременно повторят, ведь такой шанс познакомиться с лучшими танцорами страны выпадает редко.

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