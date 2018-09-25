Воплотить идеи жителей Заполярья поможет Центр поддержки гражданских инициатив

В Заполярье будет создан Центр поддержки гражданских инициатив. Это новый проект «Единой России» направлен, в первую очередь, на развитие социального предпринимательства. Реализацию проекта в Заполярье обсудили губернатор Марина Ковтун и депутат Госдумы Сергей Боярский.

Основная задача Центра гражданских инициатив, по словам Сергея Боярского, стать надежным связующим звеном между активистами, некоммерческими организациями, объединениями граждан и властью. Идей, направленных на развитие своего региона, и страны в целом, у россиян много, но зачастую они остро нуждаются в методической, юридической или информационной поддержке, которую теперь они смогут получить.

- Мы сами по себе не будем раздавать никакие средства, - отмечает Сергей Боярский, депутат Государственно Думы РФ. - Мы такие инициативы будем тиражировать, масштабировать уже в присутствии интересантов, для которых и создается центр.

Глава региона идею поддержала, подчеркнув, что такая работа в Заполярье уже ведётся. Примером тому могут служить реализованные проекты в социальном предпринимательстве. Сейчас они успешно работают на благо северян, области и самих предпринимателей. Кроме того, губернатор отметила, что канал прямого общения власти с жителями региона тоже налажен. Но вот единой платформы для поддержки активных граждан не было.

Пример гражданских инициатив - участие северян в программе формирования комфортной городской среды. Губернатор отметила, что идеи жителей Мурманской области нередко выходят за пределы своего дома, посёлка, города и даже области. И возможно, новый партийный проект поможет им воплотить задуманное в жизнь.