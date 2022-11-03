День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.11.22 19:30
Вопрос дня: служить в армии надо два или один год?
Ряд депутатов Госдумы, а также членов Совета Федерации призвали увеличить срок службы в армии до двух лет ради улучшения качества подготовки солдат.
По мнению парламентариев, качественная подготовка военнослужащих является проблематичной, поскольку на неё выделен всего лишь один год. Два года, по мнению народных избранников, более оптимальный вариант.
Данная инициатива может быть вынесена на рассмотрение в Госдуму.
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявлений об увеличении срока службы в армии с одного до двух лет от Минобороны не было, а именно последнему принадлежит решающий голос в этом вопросе.
Напомним, срок службы в армии по призыву был сокращён с двух лет до одного года указом президента Владимир Путина. Этот указ вступил в силу с 1 января 2008 года.
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