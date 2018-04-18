Вопрос газификации региона необходимо решить до 2025 года

Об этом во время заседания профильной комиссии в Совете Федерации заявила Марина Ковтун, глава Мурманской области.

По мнению губернатора, решение вопроса позволит снизить затраты бюджета на компенсацию котельным и даст новый толчок к развитию региона. Говорили в сенате страны и о системе здравоохранения Мурманской области.