260 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+85), Кандалакшском районе (+40) и Оленегорске (+26).

Вопрос о выдаче QR-кодов людям, имеющим антитела к коронавирусу, обсуждается Роспотребнадзором на экспертном уровне. Об этом журналистам ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве так же подчеркнули, что уровень антител, достаточный для защиты, это предмет научных дискуссий во всем мире. «Показателем иммунного статуса во всем мире является только вакцинация или перенесенное заболевание с подтверждённым диагнозом», - добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее Попова, выступая на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, сообщила, что вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к коронавирусу обсуждается на площадке правительства.