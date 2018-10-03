Вопрос о земле будет решаться быстрее

Религиозные сообщества и казачьи объединения Заполярья получат возможность арендовать землю под сельскохозяйственные производства без лишних торгов. Этот вопрос уже во второй раз за осень обсудили представители комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Мурманской области.

На территории Мурманской области насчитывается порядка 12 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Недавняя экспертиза показала, что минимум половина этой земли пригодна для реализации. Профильный комитет предложил отменить торги на аренду этих земельных участков для религиозных объединений и казачьих сообществ, чтобы те могли заниматься фермерством. Такие меры, по мнению сегодняшнего докладчика Марины Гончаровой, положительным образом повлияют на развитие региона.

- Мы должны понимать, что данная норма закона не ограничивает, что только наши казаки смогут использовать наши земли. Мы сможем, возможно, привлечь из других регионов казачьи общества. Почему нет? Если мы сможем этим самым ввести в оборот сельхоз земли, если мы сможем этим самым обеспечить аренду, будем способствовать пополнению местного бюджета, созданию дополнительных рабочих мест, - отметила во время заседания комитета Марина Гончарова, начальник управления агропромышленного комплекса Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области.

Несмотря на перспективность законопроекта, в первом чтении комитет единогласно отклонил документ. Но после второй встречи участники решили предложить председателю областной Думы включить этот вопрос в перечень обсуждаемых тем на ближайшем заседании парламента, а так же рекомендовать одобрить данный законопроект.