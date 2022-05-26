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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.05.22 19:30

Вопрос о земле для многодетных семей или компенсации за неё – депутаты решат

Депутаты Мурманской областной Думы провели очередное заседание. Они рассмотрели ряд законопроектов социальной направленности. В том числе и вопросы поддержки многодетных семей.

Депутатам во время заседания предстояло рассмотреть более 20 вопросов. Многие из них касались социальной сферы жизни в регионе.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Много у нас социально значимых законов, которые жители Мурманской области ждут. В первую очередь это касается многодетных семей. У нас много поступает предложений по закону, который мы приняли раньше, о том, что многодетным нуждающимся семьям, которые стоят на очереди, получали земельные участки. Сейчас все семьи пишут, что хотят получить земельные участки. Поэтому мы вносим законопроект о том, что каждая многодетная семья имеет право на получение одноразовое земельного участка».

Однако у многих северян возникают проблемы с освоением земельных участков. Строить - дорого. В итоге земля стоит, стройка не ведётся. С 2020 года семьи в регионе вместо земельного участка могут выбрать денежную компенсацию и купить квартиру или погасить ипотеку. А что делать тем, кто получил участок до этого времени? Депутаты внесли в программу изменения, и теперь такие жители региона могут свою неосвоенную землю поменять на выплату.

Алексей Грачиков, первый заместитель министра строительства Мурманской области: «Вот сейчас этот законопроект позволяет тем семьям, которые первыми получали земельный участок, не имея другой альтернативы никакой на тот момент, заново оценить, пересмотреть свои планы, может быть, по улучшению жилищных условий. Вернуться к вопросу, что всё-таки земельный участок вернуть и взять денежные средства. И пустить их на квартиру или жилое помещение. Или выплату ипотеки».

Ещё один важный вопрос - изменения в территориальную программу госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Депутаты решили увеличить расходы на неё. На дополнительные деньги планируется покупка нового оборудования, приобретение лекарственных препаратов для бесплатного обеспечения ими северян, а также на ремонты в медорганизациях.

Лена Лукичёва, председатель комитета Мурманской областной думы по здравоохранению: «Второй такой аспект - это выделение средств на возмещение расходов, которые раньше несли медицинские организации, учреждения, которые были в Фонде медицинского страхования. Это налог на землю и налог на имущество. Теперь его будут не учреждения платить, а будет оплачивать Фонд через территориальную программу. Это сумма значительная. Она составляет более 110 миллионов рублей. А средства, которые высвободятся в учреждении, они смогут использовать для развития своего учреждения».

Также депутаты рассмотрели законопроект, обязывающий работодателей рассчитывать механизм квотирования для приёма на работу инвалидов с учётом среднесписочной численности сотрудников организаций. И утвердили новый состав молодёжного парламента при Мурманской областной Думе. В него вошли 28 представителей от разных муниципалитетов региона. Работать они будут до конца этого депутатского созыва.

 

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