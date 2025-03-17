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Вопрос о земле остаётся актуальным, Мурманская область продолжает лидировать по числу резидентов Арктической зоны России, реновация ЗАТО активно продолжается – хорошие новости оперативного совещания в региональном правительстве

Предоставления льгот по арендной плате за пользование земельными участками в Мурманской области, реновация ЗАТО, работа регионального оператора по вывозу мусора и программа амбассадоров «Вернусь с друзьями». Эти темы оказались в центре внимания участников оперативного совещания в региональном правительстве.

На оперативном совещании в правительстве региона губернатор озвучил ряд важных решений, касающихся предоставления льгот по арендной плате за пользование земельными участками в Мурманской области. По слова Андрея Чибиса принцип, которому надо всем чётко следовать, простой – земля должна работать. Она не может быть просто зарезервирована за кем-то и простаивать годами.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Именно поэтому у нас действуют льготы по арендной плате за землю в обмен на инвестиции в эту землю».

Льгота предоставляется тем, кто вкладывает деньги в свой проект, в том числе на техническое переоснащение, или в социально значимую инициативу. Кроме этого, срок подачи заявок на льготу продлён до 30 апреля. А чтобы не допустить штрафы за нарушение сроков арендной платы, первый платёж перенесён с 15 марта на 15 июня.

Что касается бизнеса, то Мурманская область остаётся лидером по числу резидентов Арктической зоны России, а число самозанятых в регионе за последний год выросло на 33%.

В прошлом году предприниматели активно пользовались мерами государственной поддержки. В частности, программа «Губернаторский старт» позволяет получить гранты до 2 млн рублей.

А 15 марта завершился приём заявок на участие в программе амбассадоров «Вернусь с друзьями». Инициатива объединяет студентов, обучающихся в других городах, которые готовы рассказывать о регионе и привлекать новых специалистов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это первый опыт такого формата».

Во время заседания было отмечено, что в 2025 году в Кольском Заполярье состоится много патриотических экспедиций и событий, направленных на сохранение исторической памяти и вовлечение молодёжи. Особая роль в этой работе принадлежит «Волонтёрам Победы». С 18 марта в Мурманской области стартует приём заявок на конкурс грантов для молодёжных проектов. А с 25 марта – конкурс субсидий для некоммерческих организаций на проведение мероприятий по поисковой работе.

Без внимания не оставили и тему реновации ЗАТО. В рамках программы в этом году начнут строительство пяти детских садов и школы.

Как отметил Алексей Грачиков, министр строительства Мурманской области, цель плана – улучшение качества жизни. А оно невозможно без нормальной работы структуру ЖКХ, и, в частности, регионального оператора АО «Ситиматик». Который сейчас выполняет план по улучшению качества предоставления услуг.

Также региональным оператором проведён перерасчёт платы за вывоз по зафиксированным нарушениям. Он затронул более 1000 многоквартирных домов.

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