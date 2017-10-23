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День за днём с «Арктик-ТВ»23.10.17 19:30

Вопрос построения регионального аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» обсуждали в Мурманской облдуме

О построении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Мурманской области шла речь на круглом столе в региональном парламенте. Инициатором и организатором обсуждения стал комитет по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных.

В мероприятии приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты областной Думы, представители органов исполнительной власти, Росгвардии, управления ГОЧС и ПБ Мурманской области, главного управления МЧС России по Мурманской области, управления Министерства внутренних дел по Мурманской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, регионального отделения Общероссийского народного фронта, журналисты.

- Сегодня на площадке областной Думы обсуждается крайне важный вопрос, по которому есть определенные наработки, - подчеркнул Сергей Дубовой. – Замечательно, что здесь присутствуют представители всех уровней власти, ведомств. В результате обсуждения необходимо максимально снять все вопросы и прийти к пониманию основных направлений работы по построению «Безопасного города».

С докладом о построении комплекса выступил замначальника УГОЧС и ПБ области Владимир Бабиков. Он отметил, что «Безопасный город» является совокупностью технических средств устанавливаемых в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения комплексной безопасности населения региона. Построение АПК «Безопасный город» в Мурманской области началось в 2008 году. До конца 2014 года в состав АПК входил исключительно правоохранительный сегмент. За данный период в Мурманской области за счёт средств областного и муниципальных бюджетов были созданы системы видеонаблюдения муниципальных образований, установлены комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и пункты экстренной связи «гражданин-полиция», утверждена концепция построения.
В состав АПК в настоящее время должны входить следующие функциональные блоки: безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры, безопасность на транспорте, экологическая безопасность, координация работы служб и ведомств и их взаимодействие.

Координатором построения АПК в стране определено МЧС России. «Безопасный город» на территории Мурманской области создается поэтапно: на первом этапе – в 4 пилотных муниципальных образованиях, на втором – на всей территории региона. Срок завершения работ по созданию Комплекса – 2020 год. Определены пилотные районы - муниципальные образования: г. Мурманск, ЗАТО Александровск, ЗАТО г.Североморск, Кандалакшский район. Отмечалось, что создание АПК позволит консолидировать информацию в муниципальных образованиях на базе единых дежурно-диспетчерских служб, а на уровне региона, на базе одной организации. Таким образом, создаются единые центры мониторинга обстановки и принятия решений, что позволяет повысить оперативность реагирования должностных лиц и экстренных служб на возникающие чрезвычайные ситуации и происшествия.

В рамках обсуждения прозвучали вопросы о финансовой составляющей проекта, проблемах содержания и ремонта оборудования, участия муниципалитетов. В частности, говорили о необходимости уже сейчас уточнить объем средств муниципальных образований на эти цели.
Шла речь и об эффективности системы, возможности подключения к ней различных модулей, позволяющих решать вопросы безопасности пешеходов, граждан с ограниченными возможностями здоровья, контроля за объектами электроснабжения.

- Вопросов возникает много, и все стороны заинтересованы в качественной работе по построению системы в нашем регионе, наш профильный комитет Думы готов участвовать во всех обсуждениях по этой очень актуальной для Мурманской области теме, - сказал в завершение мероприятия Михаил Ильиных.

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