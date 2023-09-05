Вопрос реализации проекта «Мурманский СПГ» на территории Заполярья обсудили во время совещания в Кремле, которое провёл Владимир Путин

- Эти задачи нужно постоянно держать на контроле и решать в диалоге с деловым сообществом, - отметил Президент РФ Владимир Путин.

- Вместе с тем хочу подчеркнуть, что главная задача нефтегазовой отрасли, всего отечественного ТЭКа – это обеспечение именно собственных нужд нашей страны. Интересов своей экономики, всех российских потребителей: как предпринимателей, бизнеса, так и граждан, включая продолжение важнейшей программы газификации, поддержание баланса между рентабельностью добычи, переработки, розничной торговли и доступностью соответствующих продуктов и услуг для промышленности и населения, недопущение серьёзных ценовых скачков. Эти задачи нужно постоянно держать на контроле и решать в диалоге с деловым сообществом, - отметил Президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает «РБК», в мае этого года стало известно, что компания «НОВАТЭК» прорабатывает возможность реализацию проекта «Мурманского СПГ», реализация которого намечена в будущем году, а завершить грандиозную стройку предполагают к 2029 году. СПГ-проект включает три линии мощностью 6,8 млн тонн каждая, первые две могут запустить к концу 2027 года.