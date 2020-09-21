Вопрос смертной казни - поддержать или не поддержать

В Мурманской областной Думе начинается подготовка к рассмотрению различных госпрограмм. Например, важная тема, которая стоит в комитете по вопросам безопасности – полноценный запуск системы «112». Проблемные моменты обсудят на ближайших заседаниях. А сегодня на профильном комитете говорили о смертной казни.

Депутаты обсуждали мораторий и предпосылки к его отмене. Если большинство парламентариев выскажутся за отказ от казни, то соответствующий запрос будет отправлен в федеральные органы.

Михаил Ильиных, председатель комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО: «Обстановка, хоть она и дискутируемая, складывается так, что у нас, к сожалению, не уменьшается количество изнасилования детей, убийства детей, террористических актов. И мы, может быть, это опять же на дискуссию, может быть, ещё раз вернёмся к тому, что подонки, которые совершают эти преступления, должны знать, что государство ответит на это смертной казнью».

Напомним, согласно Уголовному кодексу РФ, смертная казнь в России есть, но на неё действует мораторий. И лицам, которые могли бы получить данное наказание, назначают пожизненный срок.

Михаил Ильиных поделился с журналистами информацией о том, что будет обсуждаться на первом после летних каникул заседании Думы. На повестке закон о бюджете и меры для привлечения инвесторов в Мурманскую область.