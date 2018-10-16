Вопрос вхождения в отопительный сезон остаётся актуальным

Какие меры Госжилинспекция приняла, чтобы тепло наконец-то поступило во все дома? Как воздействовать на недобросовестную управляющую компанию? Что теперь будет с бродячими животными, когда наконец решиться вопрос беспризорников, а так же какую работу необходимо провести в регионе, чтобы Год театра прошёл без срывов спектаклей? Эти и другие вопросы обсудили на оперативном совещании региональные министры, главы муниципалитетов и заместители губернатора Мурманской области.

Отопительный сезон в Мурманске начался не без проблем. Тепло единовременно поступило не во все дома и квартиры. В связи с многочисленными обращениями от жителей столицы Заполярья и области губернатор поручила Госжилинспекции организовать «горячую линию» и тщательно контролировать ситуацию.

Представители комитета по ветеринарии активно работают над проектом, встречаются с зоозащитными организациями, сотрудниками администраций муниципалитетов и СМИ, которые будут распространять материалы на тему гуманного отношения к животным. На будущую пятницу запланирован куглый стол, на котором стороны обсудят предлагаемые поправки в региональный закон.

- Прошу комитет максимально быстро доработать окончательный вариант предложений, чтобы можно было ещё за оставшееся время попытаться встретиться с теми, кто пока не определился, встретиться с теми, у кого ещё остались вопросы, для того чтобы поискать правильные решения, - сказал Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. - Возможно, потребуется пойти на компромиссы.

Так же заместитель губернатора Мурманской области вынес на обсуждение и вопрос подготовки к предстоящему Году театра объектов культуры. В регионе уже утверждён план предстоящих мероприятий в их числе: фестивали, конкурсы, гастроли ведущих отечественных коллективов, а так же обменные визиты трупп по всему Северо-Западу.