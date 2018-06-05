Вопросам перерасчёта за теплоэнергию и повышения заработной платы - особое внимание

На оперативном совещании глава Мурманской области Марина Ковтун выступила с отчётом о своей рабочей поездке в посёлок Лейпи. Так же глава региона подняла острые на сегодняшний день вопросы: ежегодного перерасчёта за теплоэнергию и повышения заработной платы северянам.

На днях в посёлке Лейпи, который располагается в Ковдорском районе, запустили новую угольную кителю, которую построили на средства частных инвесторов. Для небольшого поселения такой вид источника тепла эффективнее всего решает вопросы по обеспечению ресурсом всех типов помещений - от жилых до производственных. К тому же буквально через несколько лет ожидается снижение себестоимости вырабатываемой энергии.

- По расчётам за 5 лет тариф за гикакалорию тепла, которая выработана на этой котельной, должна быть понижена, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Стоимость гикакалории с почти 4 тысяч рублей снизится до 3200 рублей. Для обеспечения дальнейшей эксплуатации котельной я поручаю директору «Мурманэнергосбыт» А.Ю. Филиппову заключить договор аренды в отношении данного объекта.

Однако на этом тема теплоснабжения не закончились. Совсем скоро в Мурманске подойдёт к концу отопительный сезон, а сейчас в самом разгаре процесс корректировок платы по квитанциям. По поручению губернатора области этот процесс с особым вниманием контролирует Государственная жилищная инспекция. Только в мае по обращению граждан было проведено 63 внеплановые проверки, в ходе которых порядка 2000 домов были повторно обследованы. Например, в Ковдорском районе управляющей компании предписали произвести перерасчёт в пользу потребителей тепла из 14 домов. А в Оленегорске и вовсе неверно подвели итоги в межотопительный период и ошиблись в подсчётах потребления тепловой энергии, т.к. прибор учёта выходил их строя. Начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области отметила, что закономерно доначисления или возвраты чередуются.

- В настоящее время продолжаются проверки и корректировки платы в Коашве, Видяево, Полярных Зорях, - сообщила Алёна Кузнецова, начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области. – По зане ответственности компании «Мурманэнерго – в Коле, Кандалакше и Мурманске. У нас все предписания, естественно, выданные нами, остаются на контроле до полного исполнения, до предоставления нам платёжных документов с коррективами.

Из виду не упустили и тот момент, что некоторые дома в нашем регионе буквально «отапливают улицу»: в них отсутствует регулировка и балансировка подачи отопления, неисправно оборудование энергоустановок, а так же нет достаточной теплоизоляции, из-за чего происходят постоянные утечки тепла.

Марина Ковтун сделала особый акцент на заработной плате северян. Как известно, с 1 мая минимальный размер оплаты труда в России вырос. В Мурманской области с учётом всех северных надбавок он должен составить порядка 25 тысяч рублей. И если с подведомственными учреждениями никаких сложностей не возникло, то с внебюджетными всё сложнее. Такой вывод комитет по труду сделал исходя из результатов мартовской «горячей линии». За три дня было принято 124 звонка от рабочих по различным вопросам и жалобами. Все выявленные факты нарушений трудовых прав работников были направлены в прокуратуру для подробного рассмотрения.

- Были инициированы проверки по соблюдению трудовых прав работников 22 юридических лиц. Информация о нарушении прав граждан в отношении 11 предприятий в ходе проверок своего объективного подтверждения не нашла и оснований для принятия мер не было установлено. Тем не менее, по результату проверок 7 организаций органами прокуратуры было вынесено 7 представлений, - сообщил Андрей Балмочных, руководитель Государственной инспекции труда - главный государственный инспектор труда в Мурманской области.

- Я прошу вас продолжать взаимодействие с прокуратурой и держать обратную связь с гражданами посредством вашей постояннодействующей, как я полагаю, «горячей линии». Вы сделайте её постоянно действующей обратную связь с гражданами, - потребовала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области

Не обошли стороной участники совещания и вопрос Государственно-частного партнёрства. Глава региона отметила, что в нынешних условиях экономии бюджетных средств сотрудничество с частным бизнесом наиболее перспективный и действенный механизм привлечение инвесторов в Мурманскую область. Однако потенциал такого сотрудничества сейчас реализуется далеко не в полной мере. В первую очередь, это связано с нынешним уровнем компетенции в данном вопросе сотрудников государственной власти и органов самоуправления. Чтобы улучшить ситуацию, было принято решение внедрить комплексную образовательную программу.

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