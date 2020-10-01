Сельское хозяйство, любительская рыбалка и промышленное рыболовство - в Мурманске прошла встреча представителей Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Депутаты обсудили вопросы, которые планируют решать в кооперации.

Парламентская Ассоциация Северо-Запада России – это объединение законодательных органов 11 регионов, созданное для того, чтобы вместе решать возникающие проблемы. Представители ассоциации регулярно встречаются на конференциях по самым разным темам, вырабатывают общие решения, а затем сообща представляют их в федеральные органы власти.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Вы же понимаете, что если один регион выступает с законодательной инициативой, то тяжело его услышать, чтобы он продвинул свой законопроект в стенах Государственной Думы, Совете Федерации. А если мы работаем на комитетах, потом конференции, конференция вырабатывает решение, наши предложения мы отправляем в совет законодателей при Совете Федерации, и уже полностью согласованная позиция появляется от наших парламентариев Северо-Запада. То, что рассмотрено на совете законодателей, оно уже более весомо».

В Мурманске состоялось заседание комитета ассоциации по вопросам сельского хозяйства и рыбопромышленной отрасли. Вопросов, беспокоящих жителей Северо-Запада России, много. В том числе - это развитие сельских территорий и закон о любительском рыболовстве. Так, например, на вылов рыбы для жителей прибрежных населённых пунктов действует меньше запретов. При этом само понятие «прибрежного населённого пункта» в законе не утверждено.