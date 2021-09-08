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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.09.21 19:30

Вопросы безопасности населения рассматривали на конференции в МГТУ

В Мурманске шокирующую новость о гибели руководителя МЧС узнали, когда шло одно из пленарных заседаний межведомственного опытно-исследовательского учения. На связи со столицей заполярья был и Норильск, участники, как это ни странно, обсуждали вопросы обеспечения безопасности в Арктике.

Пленарное заседание на площадке МГТУ шло вне трагической новости о гибели главы МЧС. Участники обсуждали вопросы безопасности. В условиях дикой природы ее конечно никто гарантировать не может, а вот в городе, более чем необходимо. Например, в Мурманске утверждён комплексный проект цифровизации области «Умный регион», который включает в себя несколько крупных блоков, в том числе, комплекс систем безопасности.

Ольга Кузнецова заместитель губернатора Мурманской области: «Сейчас запущен проект, связанный с видеонаблюдением и видеоаналитикой, внедрён ряд важнейших систем по контролю радиационной обстановки, мониторингу атмосферного воздуха, централизованного оповещения граждан. К этой работе активно подключены крупные предприятия. Совместно с «Росатомом» внедрили систему мониторинга радиоактивной безопасности».

Если на трассу выйдет автомобиль, радиоактивность которого выше нормы, то на федеральной трассе сработают специальные датчики. Что касается международной повестки Арктического совета, то здесь вопросы безопасности рассматривают в более широком смысле.

Межведомственное опытно-исследовательское учение стало вторым в Мурманской области мероприятием, которое организовано в рамках программы председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. В пленарном заседании приняли участие представители 14 стран.

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