Вопросы безопасности в Мурманске обсуждали депутаты горсовета

Первое в этом году заседание Совета депутатов города Мурманска стало весьма насыщенным. На повестке дня 12 вопросов, касающихся практически всех сфер жизни областного центра. Особое внимание – вопросам безопасности.

С первых минут заседания звучат вопросы народных избранников, касающиеся самых острых проблем этих дней, например, заторов на дорогах города из-за крупногабаритного транспорта, вмешалась в эту ситуацию и погода, когда почти каждый день выпадает снег. Инспекторы ГИБДД отмечают на наиболее оживленных участках городских дорог рост ДТП и связанных с ними заторов транспорта. Выслушали депутаты и подробный отчёт начальника УМВД России по городу Мурманску о результатах работы ведомства за прошлый год.

«Сегодня у нас один из ключевых вопросов – это доклад работы УМВД России по г.Мурманску за 2018 год, - отметил Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Традиционно будут рассматриваться вопросы дорожного движения, безопасности. Это все те вопросы, которые волнуют мурманчан и депутатов, соответственно. Также в повестке дня вопросы передачи собственности из областной в федеральную, вопросы по организации работы Совета. Это первое наше заседание в новом году».

Безопасность – особая тема. Анонимные сообщения злоумышленников об угрозе взрывов целого ряда социально-значимых объектов Мурманска, в результате чего проводилась эвакуация людей и последующие проверки. Спецслужбы работали слаженно и профессионально, отметил Андрей Сысоев. «Слава Богу, что не пришлось работать сотрудникам МЧС, хотя они были готовы, они принимали участие в обследовании зданий, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Трудно переоценить и значение муниципальной программы «Безопасный город», благодаря которой уже удалось раскрыть целый ряд преступлений, а сколько предотвратить – сосчитать невозможно. Вчерашние события показали, что в безопасности мелочей не бывает».

Как было отмечено во время обсуждения этого вопроса, доказав свою эффективность, программа «Безопасный город» обрела федеральный масштаб. Техзадание готово, идёт проектирование. В итоге функциональная составляющая расширится - камеры будут следить не только за повелением людей на общественно-значимых объектах, но и фиксировать нарушения на дорогах. Важно, что к моменту старта программы в масштабе страны, столица Заполярья имеет уже огромный опыт работы на этом направлении.