Вопросы благоустройства территорий, развития строительного блока и жилищно-коммунального хозяйства нашего региона обсудили в Москве

Губернатор заявил о запуске проекта «Свой дом в Арктике». Правительство региона приступило к реновации микрорайона «Больничный». Кроме того, на встрече обсудили программу комплексного развития территории, а именно - строительство международного рыбного терминала и культурно-делового центра «Новый Мурманск».

Состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирека Файзуллина.

Стороны обсудили благоустройство территорий, развитие строительного блока и жилищно-коммунального хозяйства региона. В том числе реализацию нацпроекта «Жильё и городская среда».

В этом году планируется благоустроить 253 территории, на 245 из которых ведутся работы. Ещё один важный вопрос в повестке встречи касался развития жилищного строительства.

Губернатор заявил о запуске проекта «Свой дом в Арктике». Правительство региона приступило к реновации микрорайона «Больничный». Кроме того, на встрече обсудили программу комплексного развития территории, а именно - строительство международного рыбного терминала и культурно-делового центра «Новый Мурманск».