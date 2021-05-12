Вопросы демографии - в Мурманске состоялось очередное заседание областной Думы

Депутаты обсудили социально-значимые вопросы, влияющие на демографию региона. Большая часть вопросов на сегодняшнем заседании областной Думы касалась поддержки семей с детьми. Связано это, в том числе, с изменениями в федеральном законодательстве. Но есть и региональные инициативы.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Это такие региональные проекты. Помните, мы принимали его в 2011 году, когда по рождению третьего ребёнка давали материнский сертификат. Сейчас, на данный момент, стоимость сертификата - 130000. Мы вносим туда изменения. Если раньше этот сертификат давался по рождению третьего ребёнка и только через полтора года можно было подавать документы на получение сертификата, то сейчас мы примем законопроект, что он сразу вступает в силу. С момента рождения ребёнка».

Ещё один закон расширяет действие пособий для молодых мам. Если раньше получить их могли только женщины, прописанные в регионе, сейчас мера поддержки будет распространяться на всех зарегистрированных и пребывающих на территории Мурманской области матерей, родивших первого ребёнка до 26 лет.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту: «Допустим, женщина не зарегистрирована на территории Мурманской области. Например, в воинских частях. У них, допустим, место регистрации здесь и другого жилья на территории РФ нет. Они не попадали в эту категорию. Сегодня мы этим законопроектом вносим изменения, сейчас такие женщины могут также получить эту поддержку».

Во время рассмотрения законопроекта у депутатов возник спор: почему мера распространяется только на матерей, родивших до 26 лет? Ответ прост: законопроект направлен на стимулирование рождаемости именно у этой категории женщин. Ведь согласно медицинским исследованиям, в этом возрасте больше шансов родить здорового ребёнка.

Надежда Максимова, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья: «Вот возник опять этот вопрос по 26 годам! Ну, просто, наверное, нужно понимать, что в этом возрасте, именно в этом возрасте, женщина с точки зрения физиологической, более всего подготовлена к рождению ребёнка. Это лучше и для мамочки, которая в 26 лет, а не в 40 лет рожает ребёнка, и это лучше для ребёнка».

Кроме того, внесённый депутатами законопроект предусматривает продление этой меры поддержки для матерей ещё на 5 лет.