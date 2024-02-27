В Мурманской области стало меньше фальшивокВ январе годовая инфляция в Мурманской области ускорилась
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.02.24 19:30

Вопросы экологии, бюджета и экономической политики стали основными на заседаниях комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

Какими способами можно сделать жизнь наших россиян лучше и безопасней? Об этом участники встречи поделились с журналистами.

Одной из главных тем заседания профильного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России стали самозанятые. Благодаря им малый бизнес развивается в регионах СЗФО очень активно.

По предложению членов Парламентской Ассоциации самозанятым нужно, как индивидуальным предпринимателям и коммерческим организациям, устанавливать свой код ОКВЭД, чтобы указывать, где и в какой отрасли они работают.

Ирина Иванова, председатель постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Отрасли народного хозяйства сегодня для нас важны. И как применяются они и как им помогать, малому бизнесу, в каких отраслях, мы должны знать. А для этого налоговая инспекция сегодня, к сожалению, вручную вынимает и смотрит, какие применяются коды ОКВЭД. Это облегчение и нам, и любому субъекту будет проще работать и понимать. Какие специальности и отрасли пользуются успехом, какие будут развиваться дальше».

Второй важный вопрос, затронутый на заседании в стенах Мурманской областной Думы, касался расчёта стоимости квадратного метра жилья в новостройках в Арктической зоне. Цена, полученная согласно методике, существенно отличается от реальной, что становится одной из причин, почему не все граждане берут арктическую ипотеку. Это же усложняет и процесс расселения людей из ветхого и аварийного жилья.

Михаил Павлов, председатель комитета Мурманской областной Думы по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ: «Наше предложение заключается в том, чтобы разрыв убрать, чтобы методика определяла среднюю стоимость квадратного метра жилья в соответствии с рынком. И комитет Парламентской Ассамблеи наше предложение поддержал. Надеемся, оно будет принято и на федеральном уровне».

Параллельно встрече в Думе в Центре управления регионом состоялось заседание комитета по экологии. Мурманская область щедра на природные красоты. Одно из доказательств - множество заповедников, природных парков и особо охраняемых территорий. Важная задача состоит в том, чтобы не просто сохранить их, но и сделать доступными туристам, без вреда для экологии. Ещё одна важная задача – очистка водных объектов.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Если брать опыт Мурманской области, то мы видим, что у нас огромное количество волонтёров занимаются очисткой береговой черты. И эти проекты волонтёрские дают конкретный результат, и мы гордимся этой работой. С другой стороны, если брать федеральное законодательство, то одними волонтёрскими движениями мы не сможем очистить береговые объекты. А у нас их очень много. И если брать северо-запад России. То это территория, где много озёр, рек, береговой черты. И каждому из регионов есть, чем поделиться».

Евгений Мишин, заместитель председателя постоянного комитета Законодательного собрания Калининградской области по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку: «У нас здесь есть несовершенство правового регулирования в части полномочий по очистке водных объектов. Наверное, было бы логично, если бы этим занимались муниципальные власти, на это бы им выделялись средства, и они бы имели полную возможность использовать эти средства для подготовки к сезону. То есть, проводить очистку водных объектов, которые прилегают к городам, подготовку пляжей для жителей».

Один из важных экологических моментов – утилизация пластика и использование вторсырья. Например, одна из инициатив связана с многоразовым использованием потребительской тары.

Алексей Макаров, председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «В общем объёме отходов упаковка составляет очень большой объем. Идея возрождения той системы, которая была, прежде всего, мы говорим о стеклянной таре. Она не нова, но требует необходимого дополнительного оформления. Поэтому сегодня с коллегами мы хотели данную концепцию обсудить».

Подробно обо всех озвученных инициативах и результатах заседания Парламентской Ассоциации Северо-Запада вы узнаете из специального репортажа в эфире телеканала «Арктик-ТВ».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)63% жителей СЗФО позитивно относятся и готовы работать в малом бизнесе
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Александр
19.02.24 15:07
Скажите пожалуйста, я заключил контракт после 14 июля, я участник СВО, какая положена выплата от губернатора Мурманской обл? *** Александр, чтобы не вводить Вас в заблуждение, Вам лучше обратиться с
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Комментарий к новости:Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
-Правовая консультация (18+)Всё про испытательный срок: основные требования, о которых должен знать каждый и что говорят жители СЗФО об этом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области стало меньше фальшивок-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 59 копеек, евро теряет почти 26 копеек-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис представил проект газификации Мурманской области в рамках Дня энергетики на выставке-форуме «Россия»-PRO ЖКХ (18+)Программу капремонта МКД надо делить на две части, или На замену лифтов не хватает денег-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Ощутимая поддержка рыбаков: налоговый вычет при уплате сбора за пользование ВБР будет применяться проще и быстрее
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика