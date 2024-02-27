Вопросы экологии, бюджета и экономической политики стали основными на заседаниях комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

Какими способами можно сделать жизнь наших россиян лучше и безопасней? Об этом участники встречи поделились с журналистами.

Одной из главных тем заседания профильного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России стали самозанятые. Благодаря им малый бизнес развивается в регионах СЗФО очень активно.

По предложению членов Парламентской Ассоциации самозанятым нужно, как индивидуальным предпринимателям и коммерческим организациям, устанавливать свой код ОКВЭД, чтобы указывать, где и в какой отрасли они работают.

Ирина Иванова, председатель постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Отрасли народного хозяйства сегодня для нас важны. И как применяются они и как им помогать, малому бизнесу, в каких отраслях, мы должны знать. А для этого налоговая инспекция сегодня, к сожалению, вручную вынимает и смотрит, какие применяются коды ОКВЭД. Это облегчение и нам, и любому субъекту будет проще работать и понимать. Какие специальности и отрасли пользуются успехом, какие будут развиваться дальше».

Второй важный вопрос, затронутый на заседании в стенах Мурманской областной Думы, касался расчёта стоимости квадратного метра жилья в новостройках в Арктической зоне. Цена, полученная согласно методике, существенно отличается от реальной, что становится одной из причин, почему не все граждане берут арктическую ипотеку. Это же усложняет и процесс расселения людей из ветхого и аварийного жилья.

Михаил Павлов, председатель комитета Мурманской областной Думы по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ: «Наше предложение заключается в том, чтобы разрыв убрать, чтобы методика определяла среднюю стоимость квадратного метра жилья в соответствии с рынком. И комитет Парламентской Ассамблеи наше предложение поддержал. Надеемся, оно будет принято и на федеральном уровне».

Параллельно встрече в Думе в Центре управления регионом состоялось заседание комитета по экологии. Мурманская область щедра на природные красоты. Одно из доказательств - множество заповедников, природных парков и особо охраняемых территорий. Важная задача состоит в том, чтобы не просто сохранить их, но и сделать доступными туристам, без вреда для экологии. Ещё одна важная задача – очистка водных объектов.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Если брать опыт Мурманской области, то мы видим, что у нас огромное количество волонтёров занимаются очисткой береговой черты. И эти проекты волонтёрские дают конкретный результат, и мы гордимся этой работой. С другой стороны, если брать федеральное законодательство, то одними волонтёрскими движениями мы не сможем очистить береговые объекты. А у нас их очень много. И если брать северо-запад России. То это территория, где много озёр, рек, береговой черты. И каждому из регионов есть, чем поделиться».

Евгений Мишин, заместитель председателя постоянного комитета Законодательного собрания Калининградской области по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку: «У нас здесь есть несовершенство правового регулирования в части полномочий по очистке водных объектов. Наверное, было бы логично, если бы этим занимались муниципальные власти, на это бы им выделялись средства, и они бы имели полную возможность использовать эти средства для подготовки к сезону. То есть, проводить очистку водных объектов, которые прилегают к городам, подготовку пляжей для жителей».

Один из важных экологических моментов – утилизация пластика и использование вторсырья. Например, одна из инициатив связана с многоразовым использованием потребительской тары.

Алексей Макаров, председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «В общем объёме отходов упаковка составляет очень большой объем. Идея возрождения той системы, которая была, прежде всего, мы говорим о стеклянной таре. Она не нова, но требует необходимого дополнительного оформления. Поэтому сегодня с коллегами мы хотели данную концепцию обсудить».

Подробно обо всех озвученных инициативах и результатах заседания Парламентской Ассоциации Северо-Запада вы узнаете из специального репортажа в эфире телеканала «Арктик-ТВ».