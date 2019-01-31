Вопросы электроснабжения региона рассмотрели на заседании штаба

В правительстве Мурманской области состоялось заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории региона. В заседании приняли участие представители энергетических предприятий, муниципалитетов и силовых структур.

Одним из ключевых вопросов стало подведение итогов противоаварийной тренировки, основными целями которой стали анализ и подробное расследование аварийных отключений, которые произошли в Мурманской области в октябре прошлого года. Не обошли стороной вопросы повышение антитеррористической защищённости объектов и синхронизацию вывода линий Колэнерго, связанных с перераспределением мощностей крупнейшей подстанции Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы.

Однако, едва ли не самым важным вопросом на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения стало подведение итогов 2018 года. «Это связано с достаточно большим объёмом работ, которые будет проводить в этом году атомщики, - сообщил Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области, - так как на Кольской АЭС второй энергоблок ушёл в длинный ремонт. Это связано с продлением срока его эксплуатации, повторного продления срока эксплуатации Кольской АЭС».