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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.07.24 19:30

Вопросы хода ремонтов дорог, домов и теплосетей обсудили на сегодняшнем оперативном совещании с губернатором Мурманской области

Кроме того, подняли тему и губернаторского контроля, который следит за качеством этих работ в последствии.

Лето – самое продуктивное для ремонтов время. Так как в Мурманске погода может измениться за считанные минуты, поэтому рабочие стараются сделать всё не только качественно, но и быстро. Например, дорожные ремонты проводят во всех муниципалитетах региона, 55 из 135 запланированных на этот год объектов уже завершены.

Юлия Полиэктова, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «На сегодняшний день в 2024 году в рамках плана «На Севере – Жить!», за исключением города Мурманска, реализуется 108 объектов. Как Вы уже сказали, Андрей Владимирович, производится ремонт трёх мостовых сооружений. На сегодняшний день 35 объектов полностью завершены. При этом завершили свою дорожную кампанию такие муниципальные образования Полярные Зори и Терский район. Также частично свою дорожную кампанию завершили Кольский и Кандалакшский районы, Апатиты и Североморск. 12 объектов находятся в высокой степени готовности».

В Мурманской области продолжается массовое строительство и капитальный ремонт жилых домов и социально-значимых зданий. На эти цели с 2020 года выделили более 61 миллиарда рублей.

Алексей Грачиков, министр строительства Мурманской области: «Ведётся активное строительство, знаковое строительство после завершения советских планов по строительству. Это первый такой высокоэтажный микрорайон, который комплексно строится в городе Мурманске. Это четыре многоквартирных дома на улице Кирпичной. На сегодняшний день первый дом, который находится в наивысшей степени готовности, где подрядчик выходит из подвального этажа, который наиболее материалоёмкий. Дальше ускорится темп работ по возведению этажей».

Обсудили участники совещания и состояние объектов, которые только планируют к строительству. Речь о договоренностях, которые были заключены в рамках Петербургского международного экономического форума.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Будет проводиться активная работа по соглашениям, заключенным на ПМЭФ. Напомню, что компании «Глоракс», «Самолёт» и «ТСД» планируют построить в Мурманске свыше 450 тысяч квадратных метров жилья. В целом по Мурманской области планируется построить более 600 тысяч квадратных метров».

Также глава региона отметил, что на 2025 год стоит в планах сдача домов на улицах Шевченко, Зелёной, проезде Молодёжном. Кроме того, активно продолжается строительство объектов в рамках реновации ЗАТО. Среди них ДК в Алакуртти, бассейн в Североморске и корпус школы в Печенге.

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис озвучил и итоги рабочих выездов в Кольский район и ЗАТО Александровск, состоявшихся на прошлой неделе. Глава региона также дал ряд поручений.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В планах на ближайшие годы на территории ЗАТО Александровск надо провести капремонт здания школы №266; ремонт междворовых проездов и ремонт автомобильных дорог местного значения; ремонт 139 временно незаселённых квартир в Снежногорске, в Гаджиево, Полярном, в н.п. Оленья Губа; капремонт крыш и фасадов 41 многоквартирного дома в Снежногорске, Гаджиево, Полярном; построить в Гаджиево детский сад на 220 мест; провести в Снежногорске и Полярном капремонт коммунальных систем».

Кроме того, во время мероприятий губернаторского контроля специалисты провели объезд социальные объекты Мончегорска. Ревизоры побывали на 50 объектах, благоустроенных в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!».

Надежда Аксенова, заместитель губернатора Мурманской области – руководитель аппарата правительства Мурманской области: «Проведена проверка хода работ капитального ремонта средней образовательной школы №10 в населённом пункте 27 километр, готовность составляет 80%, работы ведутся в графике, завершение до сентября 2024 года. В ходе проверки «Кванториума» на базе средней профессиональной школы №1 имени Ваганова работы выполнены на 50%, мебель закуплена, поставки оборудования запланировано на 1 августа текущего года».

На оперативном совещании Андрей Чибис поручил внедрить комплексную мотивацию в программу талантливых абитуриентов МАУ. Теперь выпускники школ с высокими результатами по ЕГЭ, с личными достижениями и медалисты, поступившие на первый курс очного отделения арктического университета, получат по 100 тысяч рублей при успешном переходе на второй курс.

Новая мотивационная программа начнёт действовать с этого учебного года. Меры поддержки сохранятся и в дальнейшем. Подробная информация опубликована на сайте Министерства образования и науки региона.

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