Вопросы и инициативы жителей региона, необычная история спасения кита Станислава, а также итоги работы проекта «Витаминизация» - темы оперативного совещания с губернатором

Еженедельное оперативное совещание началось с обсуждения вопросов, которые Андрею Чибису задали во время «прямой линии» с губернатором жители Мурманской области. Они касались многих сфер: и ремонта дорог, и развития туризма, и строительства жилья, а также, например, участники обсудили ситуацию с учителем в Териберке, который был вынужден вернуться в столицу Заполярья на летний период.

Александр Лихолат, глава Кольского района: «С помощью учителей, директора школы мы находили возможность, чтобы по более бюджетной цене предоставить жильё учителю и компенсировать затраты из бюджета. Цена была около 20-30 тысяч за съёмное жильё. На сегодняшний день коммерческое жильё в Териберке от 50-60 тысяч в месяц, а найти его сложно. Мы планируем до 1 сентября решить проблему учителя».

Тема Единой карты жителя Мурманской области на совещаниях уже звучала. Напомним, что на прошлой неделе Андрей Чибис сообщил о подписании на ПМЭФ соглашения с одним из крупных банков, что добавит новые возможности и скидки при использовании карты. Глава региона также поручил проработать возможность предоставления дополнительных мер поддержки при использовании такой карты участниками спецоперации и членами их семей.

Елена Семенова, заместитель губернатора Мурманской области - министр цифрового развития Мурманской области: «В процессе разработки также у нас находятся следующие сервисы: идентификация льготных категорий граждан посредством отражении информации в «личном кабинете» ЕКЖ, а в настоящее время мы вместе с коллегами из Министерства социального труда Мурманской области прорабатываем вопрос по интеграции с единым социальным реестром Мурманской области, кроме того и электронного сертификата для предоставления мер поддержки».

С помощью Единой карты жителя можно с большими скидками брать билеты на культурные и спортивные мероприятия, о последних также зашла речь на оперативном совещании. С 2023 года в регионе создан 161 школьный спортивный клуб, для развития и поддержки которых в 2021 году создали соревнования на Кубок губернатора, а его победитель получает от 500 тысяч до 1,5 млн рублей на ремонт, приобретение оборудования и спортинвентаря. Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «С 2023 года значительно увеличилось количество команд, принимавших участие в соревнованиях. Например, на муниципальном этапе в 2021 году было 56 команд, уже в прошлом году их количество составило 343 команды¸ ну, и соответственно, в финальных соревнованиях в 2021 году было 23 команды, а 2023 году было уже 28 команд».

На оперативном совещании обсудили новые меры поддержки многодетных семей. По инициативе губернатора в Мурманской области планируют ввести новую выплату ко Дню знаний.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я внёс законопроект, который предусматривает эту льготу. В 2024 году получателями выплаты станут более 17400 человек, а также этим законопроектом предусмотрено расширение для многодетных семей социальной меры по оплате жилья для нуждающихся. С 1 февраля 2025 года данная мера будет распространяться не только на оплату коммунальных услуг, как это установлено в действующей редакции, но и на оплату жилого помещения».

Многодетные семьи могут принять участие и в проекте «Витаминизация», который будет работать до конца года. Но предварительные итоги можно подвести ужен сейчас».

Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «За прошедшие двадцать недель работы пунктов витаминизации исследовано более 35 тысяч жителей Мурманской области, из них 25% в городе Мурманске. По результатам тестирования для компенсации витамина Д выдано 32252 упаковки витамина Д или 29902 курсовые дозы». Помимо этого, на оперативном совещании затронули тему спасения краснокнижных морских млекопитающих. Так, в регионе создадут центр защиты китов. К этому сподвигла ситуация, в которую в районе Териберки попал горбач Станислав, который запутался в остовах рыболовной снасти и не мог полноценно питаться. Животное уже освободили, ему ничего не угрожает.