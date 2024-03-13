Вопросы национальной идентичности и устойчивости государственности обсудили на конференции в МАУ

В рамках Всероссийской научно-практической конференции, которая состоялась в стенах Мурманского арктического университета, прошёл круглый стол, затрагивающий актуальные вопросы современного межличностного взаимодействия.

Конференция проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Вопросы национальной идентичности и устойчивости государственности обсудили на конференции в Мурманском арктическом университете. Событие организовано в рамках Международного межрелигиозного молодёжного форума.

Майя Панкратова, декан юридического факультета МАУ: «Сегодня мы будем делать акцент с точки зрения правового подхода. Вчера рассматривали с точки зрения истории и культуры, а сегодня позиции духовно-нравственных ценностей».

Соорганизаторами конференции выступили Международная просветительская общественная организация «Объединение православных учёных» и Мурманская метрополия русской православной церкви.

Павел Чидемян, секретарь епархиального совета Североморской епархии: «Мы возвышаем голос в пользу наших традиционных, наших духовных ценностей. В пользу нашей традиционной духовности, нравственности. То, на чём мы строили тысячу лет нашу страну. И вот это всё в нашей крови. Генетически мы не рождаемся чистым листом, эта генетика в нас».

Безусловно, важно затронуть в разговоре с современным поколением смысло-жизненные ориентиры. На встрече поговорили о методах, способах и различных подходах в единстве, обсудили ценности русского человека, обычаи и язык.

Ирина Косинова, заведующая кафедрой экологической геологии Воронежского государственного университета: «Результатом нашей конференции станет то, что мы дадим каждому студенту знания, надо растить это зёрнышко».

А растить, конечно, самое важное личным примером. Честно с молодёжью общаться, слушать их мнение и давать им обратную связь, уверены эксперты.