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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.11.23 19:30

Вопросы опасных и трудно распознаваемых заболеваний обсудили на круглом столе в ЦУРе

Тему колоректального рака уже обсуждали на конференции в октябре. Сегодня перешли от обсуждений перейти к действиям.

Болезнь современности, которую сложно выявить без специальной диагностики - речь о колоректальном раке, вопросы лечения которого обсудили во время профильной конференции в Мурманске.

Сергей Фролов, заместитель директора НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих, г. Москва: «Колоректальный рак растёт, и он растёт угрожающими темпами. И хотя государство сейчас уже проводит и национальную программу борьбы с онкологическими заболеваниями, куда естественно входит колоректальный рак, всё-таки заболеваемость высокая, а ранняя диагностика низкая».

Кроме быстрого роста числа заболеваемости есть тенденция омоложения колоректального рака, что с опаской отмечают врачи-онкологи.

Дмитрий Пучков, врач-хирург, онколог, колопрактолог, г. Рязань: «Мы видим, что колоректальный рак встречается просто чаще в ежедневной практике. К сожалению, это становится своеобразной новой эпидемией. Ежегодно, по данным многих и многих исследователей, колоректальный рак ещё и молодеет».

Для того, чтобы выявить и предотвратить болезнь, необходимо регулярно проводить колоноскопию. Специалисты с помощью современного оборудования способны определить заболевание на ранних стадиях и удалить новообразования сразу во время профилактической процедуры.

Алексей Морозов, директор по работе с органами государственной власти компании «Олимпус»: «Для развития скрининговых программ нужно развитие технологической базы, потому что это можно делать на высоко специализированном, высоко технологическом оборудовании, которое имеет функциональные особенности».

Юрий Комаров, заместитель директора по организационно-методической работе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова: «Внедрение новых технологий позволяет выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях, когда у пациента ещё нет никаких отклонений».

Помимо обсуждений этих вопросов, медики на практике узнали, как пользоваться оборудованием и провели колоноскопию сначала на манекене, а затем и в операционной.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области: «У проекта три этапа. Первый – образовательный. Он как раз уже прошёл. У нас в выборке жители Мончегорска. Следующий этап уже начался – это лабораторный, который позволяет как раз отсеять тех, кто в зоне риска. Третий - это лечебный этап».

Такие конференции важны не только для врачей, но и для информирования  жителей региона. Ведь люди могут не знать о том, что у них развивается опасное заболевание.

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