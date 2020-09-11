Вопросы организации питания в школах обсудили на городском родительском собрании

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора провёл online-родительское собрание по вопросам организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Во всех школах, гимназиях и лицеях областного центра были организованы точки подключения, свои вопросы могли задать как родители, так и представители учебных заведений.

Отдельной темой разговора стала организация бесплатного горячего питания учащихся 1-4-х классов.

- Вопрос о выборе между обедом и завтраком удалось решить до собрания. И это всех устроило. С 10 сентября завтрак или обед получают 10173 школьника, - рассказал Евгений Никора.

Изменить заявку родителей по выбору завтрака или обеда можно будет в начале следующего года. А в декабре будет проведено соответствующее анкетирование родителей. Участники собрания получили исчерпывающие ответы на вопросы о принципах составления меню для школьников, качестве продуктов, технологии приготовления пищи, способах оплаты питания.

На сайтах мурманских школ информация о меню станет более наглядной. Её разместят за особыми баннерами. Евгений Никора дал такое поручение по просьбе родителей.