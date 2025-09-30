Вопросы поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей обсуждали на Госсовете

Андрей Чибис принял участие в расширенном заседании комиссии Государственного Совета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей. Встречу проводили в Москве.

На расширенном заседании комиссии секретарь Госсовета Алексей Дюмин подчеркнул, что для поддержки ветеранов спецоперации и их родных делается многое. Но всё ещё решаются системные и локальные вопросы, касающиеся отдельных категорий граждан.

Все вопросы на площадке профильной комиссии обсуждали с участием представителей федеральных органов власти, регионов и экспертов. Важно, что в этой работе были задействованы и участники СВО.

Александра Цивилева, статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ: «Мы обсуждали, в том числе и расширенную помощь тем, кто остаётся в периметре силовых структур, но получил тяжёлые ранения и выровнять их возможности. То есть, обеспечение современными техническими средствами реабилитации, переоборудование жилых помещений. Это возможность участия в различных социальных льготных программах по обучению и переобучению, возможному трудоустройству и многим другим».

В рамках групповой работы по ключевым направлениям поддержки ветеранов Андрей Чибис представил перечень системных предложений, требующих решений на федеральном уровне. Они затрагивают в первую очередь финансовые аспекты, в том числе снятие ограничения по сроку оформления инвалидности для последующего получения страховой выплаты. А также доработку критериев для предоставления единого пособия родным погибшего, чтобы исключить отказы из-за дополнительных доходов, таких как проценты по вкладам.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Тема трудоустройства и жилья является самыми основными. Мы сейчас вырабатываем предложения, связанные с тем, как помочь участникам специальной военной операции и ветеранам боевых действий решить жилищные проблемы. Одно из предложений — специальная льготная ипотека. Она показывает свою эффективность. Например, у нас работает льготная «Арктическая ипотека» под 2%. Это дало моментальный толчок для развития жилищного строительства на Севере, которого не было со времен Советского Союза».

Значительная часть инициатив направлена на совершенствование системы реабилитации и оздоровления. Это изменение технологии оплаты проезда к месту лечения – переход на авансовый принцип. Кроме того, инициировано создание федеральных программ софинансирования для модернизации как спортивных объектов, так и медицинских реабилитационных центров, чтобы сделать их доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья во всех муниципалитетах.