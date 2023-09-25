В Мурманской области с 1 октября начинается подготовка граждан по военно-учётным специальностям, подлежащих призыву на военную службу в 2024 годуПравительство России «порадовало» граждан планами индексации тарифов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.09.23 19:30

Вопросы привлечения специалистов в регион и подготовки квалифицированных кадров стали главными темами оперативного совещания в региональном правительстве

Участники совещания обсудили и вопросы подготовки дорог к зиме и план спортивных мероприятий на ближайший месяц.

На оперативном совещании губернатор подвёл итоги заседания президиума Госсовета по развитию рынка труда, который проходил в Великом Новгороде под руководством Президента страны. Глава региона подчеркнул, что уровень регистрируемой безработицы в нашей области снизился с начала года, но есть диспропорция между числом вакансий и работников. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас в регионе 22 тысячи вакансий и чуть более двух тысяч безработных. И эти вызовы, нехватку трудовых ресурсов для растущей экономики, в том числе обсуждали в рамках Госсовета. Мы с коллегами из других регионов России и правительства страны обменялись полезными практиками, которые помогают стимулировать рынок труда и растить специалистов.

Растить специалистов позволит Мурманский арктический университет. Новое образовательное учреждение ориентировано на подготовку востребованных для региона кадров. Кроме того, губернатор напомнил о том, что привлекаемым на работу в регион с первого дня выплачиваются полярные надбавки.

Так же в рамках заседания президиума Андрей Чибис предложил Владимиру Путину распространить на Арктику дальневосточный опыт с выплатами тем компаниям, которые откажутся от вахтовиков в пользу людей, решивших приехать и остаться на север жить.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Такой проект действует на Дальнем Востоке. Его смысл в том, чтобы не вахтовиков завозить на работу, а привлекать нового жителя территории. Чтобы, устраивая стороннего специалиста, работодатель мог, благодаря поддержке государства, решить жилищный вопрос того, кто переехал».

В Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить» действует больше 10 мер поддержки медиков, часть из которых новые. Это «квотные» и «земские» выплаты, в том числе суммированные,от 1 до 3 млн рублей. Для молодых специалистов предусмотрено единовременное пособие в размере 6 должностных окладов. Также медикам предоставляется служебное жильё с ремонтом или компенсируется стоимость аренды квартиры.

Но необходимы региону не только врачи. У работодателей есть запрос на IT- специалистов, инженеров, педагогов. Для привлечения их в регион работает программа «Курс на Север». Главная цель - комплексное сопровождение, когда наши специалисты помогают решать полный спектр вопросов, которые могут возникнуть у желающих переехать в Мурманскую область: от организации встречи в аэропорту до устройства детей в сады и школы. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «По состоянию на 20 сентября трудоустроены 38 соискателей, в том числе к началу учебного года закрыто 32 вакансии в 30 школах нашего региона».

Ещё одним вопросом оперативного совещания стала работа регионального Минспорта по организации физкультурно-спортивных событий в октябре.

В числе самых ярких событий: Кубок области по карате-кекусинкай, а также муниципальный этап Кубка губернатора среди школьных клубов. Скоро выпадет снег, а значит, настанет пора зимних видов спорта.

А ещё - это пора сложной дорожной обстановки. Диспетчерские службы переходят на круглосуточный режим работы. О перекрытиях дорог в случае непогоды, как и прежде, можно будет узнать в «Мурманскавтодоре». 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
Никита
21.09.23 23:33
Очень интересно смотреть, как с каждым новым интервью все больше раскрывается человек. Спасибо, что приглашаете профессионалов своего дела в эфир! Хочется смотреть ещё и видеть других специалистов Му
Комментарий к новости:Даниил Ефимов, заведующий травматологическим отделением ГОБУЗ «МОКМЦ», врач ортопед-травматолог: каждый пациент индивидуален, или Каждый врач должен развивать свои профнавыки
Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Комментарий к новости:Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске
-Правовая консультация (18+)ФАС России подготовил разъяснения статье 18.1 Закона о рекламе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)От трудов праведных не нажить палат каменных, или Во ВНИИ труда заявили о появлении «рыночной бедности» в России-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России утвердило комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика