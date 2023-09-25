Вопросы привлечения специалистов в регион и подготовки квалифицированных кадров стали главными темами оперативного совещания в региональном правительстве

Участники совещания обсудили и вопросы подготовки дорог к зиме и план спортивных мероприятий на ближайший месяц.

На оперативном совещании губернатор подвёл итоги заседания президиума Госсовета по развитию рынка труда, который проходил в Великом Новгороде под руководством Президента страны. Глава региона подчеркнул, что уровень регистрируемой безработицы в нашей области снизился с начала года, но есть диспропорция между числом вакансий и работников.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас в регионе 22 тысячи вакансий и чуть более двух тысяч безработных. И эти вызовы, нехватку трудовых ресурсов для растущей экономики, в том числе обсуждали в рамках Госсовета. Мы с коллегами из других регионов России и правительства страны обменялись полезными практиками, которые помогают стимулировать рынок труда и растить специалистов.

Растить специалистов позволит Мурманский арктический университет. Новое образовательное учреждение ориентировано на подготовку востребованных для региона кадров. Кроме того, губернатор напомнил о том, что привлекаемым на работу в регион с первого дня выплачиваются полярные надбавки.

Так же в рамках заседания президиума Андрей Чибис предложил Владимиру Путину распространить на Арктику дальневосточный опыт с выплатами тем компаниям, которые откажутся от вахтовиков в пользу людей, решивших приехать и остаться на север жить.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Такой проект действует на Дальнем Востоке. Его смысл в том, чтобы не вахтовиков завозить на работу, а привлекать нового жителя территории. Чтобы, устраивая стороннего специалиста, работодатель мог, благодаря поддержке государства, решить жилищный вопрос того, кто переехал».

В Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить» действует больше 10 мер поддержки медиков, часть из которых новые. Это «квотные» и «земские» выплаты, в том числе суммированные,от 1 до 3 млн рублей. Для молодых специалистов предусмотрено единовременное пособие в размере 6 должностных окладов. Также медикам предоставляется служебное жильё с ремонтом или компенсируется стоимость аренды квартиры.

Но необходимы региону не только врачи. У работодателей есть запрос на IT- специалистов, инженеров, педагогов. Для привлечения их в регион работает программа «Курс на Север». Главная цель - комплексное сопровождение, когда наши специалисты помогают решать полный спектр вопросов, которые могут возникнуть у желающих переехать в Мурманскую область: от организации встречи в аэропорту до устройства детей в сады и школы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «По состоянию на 20 сентября трудоустроены 38 соискателей, в том числе к началу учебного года закрыто 32 вакансии в 30 школах нашего региона».

Ещё одним вопросом оперативного совещания стала работа регионального Минспорта по организации физкультурно-спортивных событий в октябре.

В числе самых ярких событий: Кубок области по карате-кекусинкай, а также муниципальный этап Кубка губернатора среди школьных клубов. Скоро выпадет снег, а значит, настанет пора зимних видов спорта.

А ещё - это пора сложной дорожной обстановки. Диспетчерские службы переходят на круглосуточный режим работы. О перекрытиях дорог в случае непогоды, как и прежде, можно будет узнать в «Мурманскавтодоре».