Вопросы развития молодёжной политики рассмотрели на заседании координационного Совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области
Координационный Совет представительных органов муниципальных образований Мурманской области стал эффективной площадкой для согласования интересов. Два раза в год депутаты и представители районных властей собираются в стенах областной Думы, чтобы обсудить вопросы, связанные с развитием молодёжной политики в городах региона.
Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Сегодня мы рассмотрим вопросы подготовки к летне-оздоровительной кампании наших детей. Мы знаем, что Андрей Владимирович Чибис много делает для работы с молодёжью. Это и общественные пространства «СОПКИ», «СОПКИ.SPORT» и «СОПКИ.СЕМЬЯ».
Как отметил Сергей Дубовой, крайне важно такое общение местных депутатов с представителями Мурманской областной Думы в решении законодательных и правовых вопросов.
На заседании выступил комитет молодёжной политики и депутаты из муниципалитетов.
Пространство «СОПКИ», о котором говорит председатель Мурманской областной Думы, например, в Коле пользуется большой популярностью среди молодёжи. За год площадку посетили порядка пяти тысяч человек.
Андрей Малхасян, глава Кольского района Мурманской области: «Молодёжь приходит, она может поиграть в настольные игры, в компьютерные игры. Проводятся встречи с интересными спикерами, встреча с интересными людьми. Проходят встречи молодежи. Это востребованное пространство».
Также глава Кольского района Андрей Малхасян сообщил, что в планах администрации открыть «СОПКИ. SPORT» в посёлке Молочном. Но и это не всё. Сейчас завершаются проектные работы по реконструкции бывшего здания гостиницы «Русалочка» в Мурмашах, в котором будет создан молодёжно-досуговый центр.
В Кандалакшском районе тоже много активных и заинтересованных ребят, для которых открывают новые современные пространства.
Игорь Репринцев, глава муниципального образования Кандалакшский муниципальный район Мурманской области: «Мы отремонтировали два помещения. Одно «Арктическое пространство» - это на улице Новой. Там полностью сделали ремонт, материально-техническое обеспечение сделали, создали там игровую зону. Там можно проводить квартирники, кинопоказы, любые концерты, любые мероприятия проводить».
Также в центре Кандалакши в 2022 году открыли второе помещение. И сейчас на грантовые деньги ремонтируют Дом молодёжи, в котором обустроят современные площадки.
Работа координационного Совета ориентирована на дальнейшее развитие совместной деятельности муниципалитетов и облдумы, а также другие формы сотрудничества.