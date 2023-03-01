Вопросы развития молодёжной политики рассмотрели на заседании координационного Совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области

В Мурманской областной Думе состоялось заседание координационного Совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области. В центре внимания вопросы развития молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей в Мурманской области и совершенствование законодательства в сфере местного самоуправления.

Координационный Совет представительных органов муниципальных образований Мурманской области стал эффективной площадкой для согласования интересов. Два раза в год депутаты и представители районных властей собираются в стенах областной Думы, чтобы обсудить вопросы, связанные с развитием молодёжной политики в городах региона.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Сегодня мы рассмотрим вопросы подготовки к летне-оздоровительной кампании наших детей. Мы знаем, что Андрей Владимирович Чибис много делает для работы с молодёжью. Это и общественные пространства «СОПКИ», «СОПКИ.SPORT» и «СОПКИ.СЕМЬЯ».

Как отметил Сергей Дубовой, крайне важно такое общение местных депутатов с представителями Мурманской областной Думы в решении законодательных и правовых вопросов.

На заседании выступил комитет молодёжной политики и депутаты из муниципалитетов.

Пространство «СОПКИ», о котором говорит председатель Мурманской областной Думы, например, в Коле пользуется большой популярностью среди молодёжи. За год площадку посетили порядка пяти тысяч человек.

Андрей Малхасян, глава Кольского района Мурманской области: «Молодёжь приходит, она может поиграть в настольные игры, в компьютерные игры. Проводятся встречи с интересными спикерами, встреча с интересными людьми. Проходят встречи молодежи. Это востребованное пространство».

Также глава Кольского района Андрей Малхасян сообщил, что в планах администрации открыть «СОПКИ. SPORT» в посёлке Молочном. Но и это не всё. Сейчас завершаются проектные работы по реконструкции бывшего здания гостиницы «Русалочка» в Мурмашах, в котором будет создан молодёжно-досуговый центр.

В Кандалакшском районе тоже много активных и заинтересованных ребят, для которых открывают новые современные пространства.

Игорь Репринцев, глава муниципального образования Кандалакшский муниципальный район Мурманской области: «Мы отремонтировали два помещения. Одно «Арктическое пространство» - это на улице Новой. Там полностью сделали ремонт, материально-техническое обеспечение сделали, создали там игровую зону. Там можно проводить квартирники, кинопоказы, любые концерты, любые мероприятия проводить».

Также в центре Кандалакши в 2022 году открыли второе помещение. И сейчас на грантовые деньги ремонтируют Дом молодёжи, в котором обустроят современные площадки.

Работа координационного Совета ориентирована на дальнейшее развитие совместной деятельности муниципалитетов и облдумы, а также другие формы сотрудничества.