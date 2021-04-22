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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.21 19:30

Вопросы реализации Послания Президента России Федеральному Собранию обсудили в региональном правительстве

Губернатор вместе с министрами и главами муниципалитетов решали, как ускорить выполнение инициатив главы государства на уровне субъекта. 

Значительная часть послания Владимира Путина Федеральному Собиранию касался поддержки регионов. Суммы, которые, могут получить субъекты, напрямую зависят от нынешнего положения, например, коммерческих кредитов. В этом отношении Мурманская область показала себя в выгодном свете, таких займов у нас почти нет. Это позволяет рассчитывать на больший объём финансовой поддержки, она пригодится для реализации многих инфраструктурных проектов.

Андрей Чибис, губернатор мурманской области: «Какие это проекты? Энергетика, дороги, модернизация областной больницы, жилищное строительство».

Правительству региона осталось подготовить пакет документов, чтобы получить средства на эти проекты. Их ещё предстоит, как минимум, обсудить с главами муниципалитетов.

Упомянул глава региона и про программу туристических кэшбэков и выделение кредитов для развития гостевой инфраструктуры. 

Социальные выплаты, заявленные президентом, по мнению Андрея Чибиса, должны быть максимально автоматизированы. Вед семьи часто и не знают о положенных льготах. 

 

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