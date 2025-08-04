Вопросы реализации программы «Гектар Арктики» и семейно-ориентированной политики в регионе рассмотрели в правительстве

Сегодня состоялось традиционное оперативное совещание регионального правительства. В этот раз оно проходило под руководством заместителя губернатора — руководителя аппарата правительства Мурманской области Надежды Аксеновой.

Мурманская область уже 4 года остаётся лидером реализации государственной программы «Гектар Арктики». Причём не только по площади открытых территорий — 700 тысяч гектаров, но и по количеству заключённых договоров безвозмездного пользования землей — 3849. Из них 850 предоставлено в пользование участникам из других регионов.

Чаще всего полученные участки используют под индивидуальное жилищное строительство, ведение садоводства и личного подсобного хозяйства. Важно помнить, что земли необходимо освоить в течение 4,5 лет, чтобы потом оформить их в собственность или аренду.

Из трансляции С/Х Надежда Аксенова, заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства Мурманской области: «Программа «Гектар Арктики» также востребована среди предпринимателей. Она способствует активному развитию туристических бизнес-проектов, реализуемых участниками на своих «гектарах». Например, в их числе — сап-станция «Гиперборея» в Ловозерском округе и глэмпинг «ЭлвудЭко Вилэдж» в Апатитах. Часть проектов реализуется с использованием гранта «Губернаторский старт».

Одной из тем оперативного совещания в региональном правительстве стала семейно-ориентированная политика. Сегодня в приоритете государства – обеспечение благоприятных условий для создания семей и рождения детей. И важно, чтобы северяне чувствовали поддержку не только от власти, но и от работодателей. В Мурманской области действует 80 корпоративных программ по укреплению здоровья сотрудников в 65 организациях.

Надежда Аксенова, заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства Мурманской области: «Этот необходимый баланс между семьёй и карьерой призвана обеспечить корпоративная демографическая политика. Именно это направление и нашло своё отражение в губернаторском проекте «На Севере – малыш». В рамках проекта в Заполярье проведён пилотный форум социально ответственных работодателей, на котором предприятия представили лучшие корпоративные практики поддержки семей. Среди них — выплаты при рождении детей, льготное ипотечное кредитование, компенсации за детские сады, дополнительные выходные для родителей первоклассников».

А ещё с 1 января следующего года необлагаемый налогом размер материальной помощи при рождении ребёнка увеличивается с 50 тысяч до 1 миллиона рублей.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Это позволит снизить налоговую нагрузку на предприятия и позволит ещё активней реализовывать программы поддержки семейных сотрудников».

5 августа в Долине Уюта проведут финал шестой Спартакиады молодёжи России по велоспорту. Это спортивное событие впервые будет в Мурманске и на соревнования приедут более 100 сильнейших спортсменов от 17 до 22 лет.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Спортсмены будут соревноваться в олимпийской дисциплине маунтинбайк кросс-кантри. Это гонки на спортивном горном велосипеде по пересеченной местности со спусками, с затяжными подъёмами, скоростными техническими участками. Участников ждёт сложнейшая трасса длиной 4 километра».

В Мурманской области с начала сезона выявлено 65 нарушений противопожарного режима. В связи с установившейся жаркой погодой и введением IV-V классов пожарной опасности в регионе продолжает действовать особый режим. Штрафы за его нарушение составляют для граждан от 15 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 400 тысяч рублей.

Надежда Аксенова, заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства Мурманской области: «Наши коллеги из Минприроды и подведомственных учреждений следят за соблюдением этих ограничений, инспекторы регулярно проводят рейды. Количество патрулируемых маршрутов увеличено вдвое. С начала пожароопасного сезона выявлено уже 65 нарушений, общая сумма штрафов на сегодняшний день составляет более 550 тысяч рублей».

Благодаря сотрудникам Мурманской авиабазы с начала сезона удалось ликвидировать 44 пожара на площади более 650 гектаров. В минувшие выходные огнеборцы боролись с тремя крупными возгораниями в Ловозерском, Терском и Кандалакшском лесничествах, общая площадь охваченных огнём территорий превысила 300 гектаров.

Напоминаем, что разводить костры, сжигать мусор, бросать окурки или спички, выжигать траву и использовать пиротехнику в лесах категорически запрещено. О любых признаках возгорания необходимо незамедлительно сообщать по телефону 112.