Вопросы семейные и забота властей

Накануне международного Дня семьи в ЗАТО Александровск прошло очередное мероприятие в рамках проекта «Ответственное отцовство». Во время мероприятия на вопросы граждан по мерам социальной поддержки ответила первый заместитель министра труда и социального развития региона.

Семья снежногорцев Малышевых в семейных ценностях толк знает – Игорь и Дарья воспитывают четверых малышей, при этом глава семьи - индивидуальный предприниматель. Бизнес, казалось бы, должен отнимать все свободное время, но Игорь такой стереотип опровергает. И умудряется находить его и для жены и детей.

Хватает сил и на участие всей семьёй в творческих, спортивных проектах и мероприятиях. Малышевы стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья». Игорь признаётся, хотел изначально участвовать в другой номинации - «Многодетная семья», но для этого у мамы и папы должно быть не менее пяти деток. К этому уверенно и идут.

А тем временем Малышевы и ещё десяток семей из Снежногорска, Полярного и Гаджиево продолжают участвовать в проекте «Ответственное отцовство». На этот раз мероприятие носило творческий характер: семьи рассказывали о своих традициях, исполняли песни и стихотворения. Нотку лиричности внесли фотографии, рассказывающие историю семей.

Следующее большое семейно-спортивное событие проекта стартует ко Дню защиты детей, обещают организаторы. А пока на интересующие вопросы социального обеспечения готовы ответить компетентные специалисты. В Александровске, Заозёрске и Видяеве прошёл онлайн-приём первого заместителя министра труда и социального развития.

Во время встречи коснулись и темы получения выплат матерями, имеющим временную прописку в Мурманской области, но не прописанным постоянно где-либо ещё. Список молодых мам, претендующих на региональную «зарплату мамы», будет расширен.

Законопроект вступит в силу со дня на день, сразу после подписания его губернатором Мурманской области.