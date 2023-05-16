Вопросы социальной поддержки участников СВО и совершенствования технической оснащенности подразделений обсудили в городе на Неве

Прибывшие из районов проведения специальной военной операции спецназовцы обсудили в Санкт-Петербурге меры поддержки участников СВО с представителями оборонно-промышленного комплекса, общественными и ветеранскими организациями города.

Во время заседания совета обсуждались вопросы социальной поддержки участников СВО, совершенствования технической оснащенности подразделений, разработки и поставки новейших средств индивидуальной бронезащиты, внедрения в подготовку войск новых способов ведения боевых действий, подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и расчётов противодействия БПЛА.

Участие во встрече приняли военнослужащие и сотрудники воинских частей, отрядов специального назначения, ОМОН и СОБР Росгвардии, дислоцированных в Мурманске, Санкт-Петербурге, Калининграде, Архангельске и Республике Коми.

Перед началом заседания росгвардейцы почтили память коллег - военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения, погибших при исполнении долга.