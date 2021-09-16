Вопросы старта строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» и присоединение инфраструктуры МТУ к электросетям стали ключевыми

Вопросы реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» обсудили на заседании координационного совета под председательством заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой.

Как подчеркнула вице-губернатор, реализация проекта находится на личном контроле первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Ключевыми в повестке встречи стали вопросы старта строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» и присоединение инфраструктуры МТУ к электросетям.

Очно и в режиме видеоконференцсвязи в заседании координационного совета приняли участие представители подрядчиков и заказчиков проекта.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области, «В рамках «дорожной карты», которую мы сегодня также рассматриваем, запуск рабочего движения намечен на конец 2023 года. В рамках строительства инфраструктуры уже построено 8 мостов и путепроводов, всего в проекте их 11. Общестроительная готовность на сегодняшний день составляет 56%, а готовность земполотна – 96%».