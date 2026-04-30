Мурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
Вопросы ведения предпринимательской деятельности обсудили на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики

Губернатор Мурманской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис выступил на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики. Встреча была посвящена ведению предпринимательской деятельности.

Андрей Чибис подчеркнул необходимость корректировки условий ведения предпринимательской деятельности с учётом северной специфики. Ведь без малого и среднего бизнеса реализация крупных проектов не будет устойчивой.

Отдельно глава нашего региона подчеркнул необходимость повышения эффективности преференциальных режимов. Например, ТОР ориентирована на крупные инвестпроекты, тогда как режим арктического резидентства охватывает малый, средний и крупный бизнес.

Андрей Чибис представил и предложения по совершенствованию регулирования. В их числе - возвращение регионам права устанавливать пониженные ставки по упрощённой системе налогообложения, повышение порога по налогу на добавленную стоимость для Арктической зоны до 60 млн рублей, а также восстановление пониженных тарифов страховых взносов для малого и среднего предпринимательства.

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
