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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.12.23 19:30

Вопросы всесторонней поддержки участников СВО и членов их семей, проведения новогодних мероприятий обсуждали на оперативном заседании сегодня

В региональном правительстве утро понедельника по-прежнему начинается с оперативного совещания.

Как прозвучало на совещании, ежегодно 5 декабря в России отмечают День волонтёра. В нашем регионе это сообщество охватывает 22 тысячи человек. Они приняли участие более чем в 4 тысячах мероприятий. 10 декабря состоится главное культурное событие для волонтёров - праздник «Сила Севера - в людях!».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Огромное спасибо, низкий поклон за служение обществу и нашим людям».

По поручению губернатора Андрея Чибиса появились новые меры поддержки участников СВО и членов их семей. С нового года появится компенсация стоимости проезда до медучреждений области и обратно для бойцов, получивших инвалидность. Создадут кабинеты медицинского сопровождения участников СВО по месту жительства. Будет реализован проект «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Печенгском округе и Алакуртти. Организуют дополнительные автобусы в Мурманск для семей, в которых есть участники СВО, чтобы они могли спланировать свой досуг в столице Заполярья.

Отдельно глава региона обратил внимание на организацию установки пандусов в домах, где проживают участники СВО, получившие инвалидность.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В приоритетном режиме. Это уже ответственность глав администраций муниципальных образований. Всё, что касается установки пандусов в домах, в приоритетном порядке это должно быть сделано. Это до вас доведено, очень прошу ещё раз обратить на это внимание, мы будем жёстко за этим следить».

В Заполярье запланировано около 1300 новогодних мероприятий. Самыми яркими событиями станут «Мурманская креативная неделя», которая стартует 7 декабря. Для северян и гостей региона организуют мероприятия деловой программы с участием федеральных экспертов, а также выставку-ярмарку «Придумано в Арктике», на которой творческие предприниматели представят свои товары и услуги. С 8 декабря заработает ярмарка на улице Воровского.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С 14 декабря запускаем серию губернаторских ёлок, которые, как и в прошлом году, пройдут в Ледовом дворце спорта Мурманска. В каждом из шести праздничных мероприятий запланированы поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, а также ледовый спектакль «Морозко».

На совещании было отмечено, что финансирование программы «На Севере - твой проект» увеличат до 200 млн рублей. Такое решение принято в связи с высоким спросом на меру поддержки общественных инициатив. В этом году было подано более 200 заявок на участие, а число победителей выросло до 100. Эти проекты будут реализованы в следующем году.

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