Вопросы взаимодействия при решении задач в области обороны страны обсудили в онлайн-режиме

Военное ведомство страны организовало конференцию, посвященную информационному взаимодействию при решении задач в области обороны. Возглавил встречу Сергей Шойгу. В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии принял участие и глава нашего региона.

В конференции приняли участие более 600 специалистов Министерства обороны, научно-исследовательских организаций, федеральных органов исполнительной власти, организаций и высших учебных заведений, предприятий промышленности и бизнеса, из которых более 150 представителей субъектов Российской Федерации, в том числе и глава Мурманской области Андрей Чибис.

Во время конференции её участники обсудили широкий спектр вопросов, от истории становления до современных реалий межведомственных отношений при решении задач в сфере обороны.