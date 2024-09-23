Вопросы заседания правительства формирует осень: начало отопительного сезона, завершение кампании приёма в вузы и сузы, а ремонт МКД продолжается

В Мурманской области начался отопительный сезон и завершена приёмная кампания в вузы и сузы региона. Для участников СВО возросла единовременная выплата. Эти и другие актуальные темы сегодня затронули в правительстве Мурманской области на оперативном совещании.

До 400 тысяч рублей возросла единовременная выплата жителям Мурманской области, заключившим контракт от один года для выполнения задач СВО.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Соответствующий документ мной подписан. Он вступил в силу».

Всего в Мурманской области для участников СВО и членов их семей действует 33 вида поддержки. Из них 10 видов единовременной материальной помощи и 23 меры социальной поддержки.

Владимир Евменьков, заместитель губернатора Мурманской области: «В нашей области действует уникальная практика. Это центры поддержки семей военнослужащих, участвующих в СВО. Они созданы при поддержке губернатора с 1 января 2022 года».

В решении многих других вопросов помогает Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО, который принял почти 21 тысячу вопросов. Многие кураторы центра – жены участников СВО. В регионе так же работает Филиал государственного фонда «Защитники Отечества», в учреждение обратились более 4 тысяч человек.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Каждый вопрос от семьи участника СВО, который возникает, требует моментальной реакции. Я прошу всех глав администраций и других ответственных лиц внимательно к этому относиться».

В этом году Мурманской области капитально отремонтируют 594 многоквартирных дома. На эти цели направлено более 9,5 млрд рублей. Контракты на выполнение работ заключены.

Юлия Барсукова, генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта: «По состоянию на 23 сентября контракты заключены по всем МКД. Работы завершены в 135 МКД - 323 вида строительно-монтажных работ. Заменено 139 единиц лифтового оборудования. По 186 домам процент выполнения строительно-монтажных работ составляет 50 и более, из них работы по 97 домам находятся в высокой степени готовности».

В том числе в 2024 году в рамках программы реновации ЗАТО ремонтируют 163 многоквартирных дома.

Юлия Барсукова, генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта: «Результаты работы по реновации ЗАТО: Высокий – ул. Гвардейская, 12. Здесь капитально отремонтирована крыша. Фасад дома на улице Советской в Полярном, заменён лифт в доме на улице Сизова в Североморске».

Во время оперативного совещания обсудили вопрос начала отопительного сезона. Губернатор напомнил, что решение о его запуске принимают главы муниципалитетов в зависимости от погоды и в соответствии с нормативной базой, которая утверждена в нашей стране. Время на регулировку системы отопления может занимать до пяти дней, а по всем вопросам северяне могут обращаться на «Единую горячую линию ЖКХ».

Алексей Лыженков, заместитель губернатора Мурманской области: «Поэтому прошу жителей с пониманием отнестись к ситуации. Если отопление в первый день не появится во всех отопительных приборах квартиры».

В большинстве муниципалитетов подача тепла началась. С 25 сентября подключат ЗАТО Островной и Апатиты.

В Туломе был выявлен и оперативно устранен порыв на тепловой сети. Там отопительный сезон начнётся с 28 сентября.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ещё раз обращаюсь ко всем жителям. 0051 или длинный номер, о котором Сказал Алексей Германович, это самый эффективный способ дать сигнал о проблеме. А Министерство жилищного надзора лично прошу в штабном режиме разбирать, что устранено, что не устранено».

В регионе подвели итоги приёмной кампании. План набора на бюджет в Мурманский арктический университет выполнен на 100%. В колледжи и техникумы региона поступили более 5 тысяч человек, из них на бюджетные места более 4 тысяч.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Понимая растущую востребованность среднего профессионального образования, мы в текущем году увеличили количество бюджетных мест на 300 единиц. Большинство из них – на технические специальности. Для того чтобы развивать систему образования мы вкладываем большие средства, а также сотрудничаем с нашими партнёрами и активно участвуем в федеральных программах».

Приём абитуриентов в этом году вели 20 колледжей и техникумов региона. В рамках кампании предусмотрено более 7,5 тысячи мест для набора студентов на программы среднего профессионального образования. Конкурс среди абитуриентов доходил до 11 человек на место. Самыми востребованными оказались специальности: «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Сетевое и системное администрирование», «Промышленное рыболовство».

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Продолжается приём на программы проекта «Профессионалитет». В Мурманской области уже созданы семь кластеров. В этом году предусмотрены 1,5 тысячи бюджетных мест по 38 программкам в 16 колледжах региона».

В них готовят кадры для горнодобывающей, металлургической, рыбопромышленной отраслей, атомной промышленности, медицины, педагогической и туристической сфер. Обучающиеся «Профессионалитета» смогут получить специальность высокой квалификации и опыт на производстве.

В Мурманский арктический университет подано почти 4,5 тысячи заявлений. Второй год подряд план приёма на бюджетные места полностью выполнен. Безусловный лидер среди направлений – «Информационные системы и технологии».