День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.11.20 19:30
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства обсудили мурманчане с главой администрации города Евгением Никорой
Общение с мурмананами прошло в онлайн-формате.
Комментарии
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Последние комментарии
Лилия
31.10.20 11:34
Мера безопасности, которая не соблюдается В таком маленьком городе и не могут снизить заболеваемость , просто смешно
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Константин Арестов
30.10.20 20:40
Почему одни общие слова? Где ссылка или цитата из постановления губернатора Мурманской области?
Комментарий к новости:199 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено за сутки в Мурманской области
Ольга
26.10.20 11:05
Видно, что уже нечем мужикам заняться в нашем государстве.
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